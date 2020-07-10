確診司機倍增 有源頭不明者5天赴7食肆

12不明個案住處遍8區 一人的士常客

上述12宗源頭不明本地個案的住處遍佈8區，當中沙田佔3宗，醫管局資訊科技部男職員及石門豐鍋雞煲廚師均住禾輋邨；黃大仙亦有3宗，包括港泰護老院首名確診的85歲婦，昨確診、居住慈安苑安康閣的老翁；其他個案居於屯門、觀塘、荃灣、油尖旺、灣仔及深水埗。

根據衛生署截至昨晚9時資料，上述確診者於潛伏期或病發後曾到的地區多達11個，其中不同患者共曾到沙田7次，當中兩人曾到新城市廣場，亦有人去馬鞍山廣場、水泉澳廣場等；灣仔佔8次，當中前日確診的31歲男子於5日內曾到7間食肆，包括灣仔凡高廚房、銅鑼灣希慎廣場一風堂及銅鑼灣廣場極尚大喜屋等6間，以及油尖旺1間。

袁國勇倡餐桌隔板高過頭

何栢良籲未來兩周減外膳

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，的士及食肆均屬高危，的士空間密閉及換氣率低，且非常狹窄，加上天氣熱會關窗、開冷氣，司機或乘客易吸入對方呼出的空氣，他提醒乘客要開窗；而食客於食肆除口罩進食會「交換飛沫」，他認為餐桌間的隔板要高過頭部，傳菜及收餐盤應由不同職員負責，避免交叉感染。

對於老人院、學校及食肆同時「失守」，袁國勇認為本港未到失控階段，若疫情繼續蔓延，至不同群組繼續爆發才算失控。至於如何定義受控，他認為要回落至每天一兩宗零星個案的水平。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，疫情回歸至3月嚴峻情况，呼籲市民未來兩周減少外出用膳，或選擇非繁忙時段堂食；如餐廳空氣不流通，應買外賣。

食物及衛生局長陳肇始昨日稱，病毒不會在短時間內消失，因應近日有多宗源頭不明個案，政府需按張弛有度策略，務求將感染個案控制在醫療系統可負荷範圍內。

明報記者

（疫情第三波）