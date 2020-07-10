一日23人 港泰76%院友染疫 本地個案增34宗 今起停老人科日間醫院服務

醫管局今日起暫停老人科日間醫院等服務，據悉，社區隔離設施亦準備在有需要時啟用，可於數日內運作。

此外，據悉昨晚至少再增14宗初步確診。

院友多無病徵 22％員工中招

慈雲山「港泰護老中心有限公司」（港泰）昨增23名院友確診，染疫職員維持4人，衛生署指港泰共有37名院友及18名職員，即院友及員工感染率分別為76%及22%。張竹君昨午表示，新確診院友大部分無病徵，只有一兩名院友初期輕微發燒，會陸續安排他們由薄扶林傷健營送院隔離治療。根據衛生署昨晚公布的個案情况，23名院友只有3人已送院，全部送往瑪麗醫院。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至昨午12時，共有149名確診患者留醫8間公立醫院，現已啓用595間負壓病房及1148張負壓病牀，使用率分別為65%及57%。因應疫情發展，醫管局今日起會暫停老人科日間醫院及精神科日間醫院服務，以調配醫護人手到前線照顧新的確診者。

500二線隔離房備用 增前線人手

劉續稱，醫管局會加開隔離病牀，若不敷應用，會重啓約400至500個二線隔離病房；最後會考慮將病人送往社區隔離設施，目前已制訂進駐醫護人員的更表、採購醫療儀器、安排膳食及即棄牀單被鋪等，另有傳染病專家評估什麼病人較適合前往。

據了解，如需要啓用社區隔離設施，可在數日內開始運作，料首選設於鯉魚門公園度假村，可接收已治癒等待出院的病人，或無病徵確診者。據衛生署資料，鯉魚門昨有81個單位可即時使用。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，安老院舍的環境愈狹窄、空氣流通愈差、職員工作量愈大的話，院舍內爆發機率就愈高，若有人沒做好手部衛生、沒佩戴口罩，一旦有人帶病毒，易將病毒傳開。至於本港安老院舍環境普遍狹窄，港泰護老院院友染疫率達76%，袁認為，若再有院舍失守，恐會淪為港泰的翻版。

袁國勇：長者死亡率一兩成

袁國勇又稱，院友年紀普遍較大，亦有長期病，一般而言，65歲以上患者感染新型冠狀病毒的死亡率為一至兩成，他對港泰院友的情况感到擔心。截至昨午12時，留醫患者分別各有兩人危殆及嚴重，危殆患者包括使用人工心肺的75歲婦人、前日確診的55歲男的士司機；任職彬記粥麵美食的59歲男患者，及感染源不明的92歲男患者情况嚴重，暫無港泰院友病重。

擬確診者住所派樽 張竹君認進度慢

張竹君說，近日確診個案突然增多，衛生署原想為每個有確診者的住所派發樣本瓶，但進度會較慢，希望居民耐心等候，如有病徵及早求醫。

此外，除了34宗本地個案，本港昨增8宗輸入個案，包括3名貨機機師及1名貨機空中服務員、兩名菲傭、1名由巴基斯坦返港男子，以及1名從哈薩克回港的3個月大男嬰。至昨天累計有1365宗確診個案及1宗疑似個案。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676