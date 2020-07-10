一日23人 港泰76%院友染疫 本地個案增34宗 今起停老人科日間醫院服務

【明報專訊】新型冠狀病毒第三波疫情再擴大，昨天新增34宗本地及8宗輸入個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指可能是出現疫情以來單日錄得最多本地個案的一天。爆疫的慈雲山港泰護老院群組昨增23名院友染疫，年齡介乎61至95歲，累計染疫院友升至28人，即該院76%院友染疫，當中18人無病徵。港大專家袁國勇稱長者普遍有長期病，染疫後的死亡率可高達一至兩成，對此感到擔憂。
醫管局今日起暫停老人科日間醫院等服務，據悉，社區隔離設施亦準備在有需要時啟用，可於數日內運作。
此外，據悉昨晚至少再增14宗初步確診。
院友多無病徵 22％員工中招
慈雲山「港泰護老中心有限公司」（港泰）昨增23名院友確診，染疫職員維持4人，衛生署指港泰共有37名院友及18名職員，即院友及員工感染率分別為76%及22%。張竹君昨午表示，新確診院友大部分無病徵，只有一兩名院友初期輕微發燒，會陸續安排他們由薄扶林傷健營送院隔離治療。根據衛生署昨晚公布的個案情况，23名院友只有3人已送院，全部送往瑪麗醫院。
醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至昨午12時，共有149名確診患者留醫8間公立醫院，現已啓用595間負壓病房及1148張負壓病牀，使用率分別為65%及57%。因應疫情發展，醫管局今日起會暫停老人科日間醫院及精神科日間醫院服務，以調配醫護人手到前線照顧新的確診者。
500二線隔離房備用 增前線人手
劉續稱，醫管局會加開隔離病牀，若不敷應用，會重啓約400至500個二線隔離病房；最後會考慮將病人送往社區隔離設施，目前已制訂進駐醫護人員的更表、採購醫療儀器、安排膳食及即棄牀單被鋪等，另有傳染病專家評估什麼病人較適合前往。
據了解，如需要啓用社區隔離設施，可在數日內開始運作，料首選設於鯉魚門公園度假村，可接收已治癒等待出院的病人，或無病徵確診者。據衛生署資料，鯉魚門昨有81個單位可即時使用。
港大微生物學系講座教授袁國勇表示，安老院舍的環境愈狹窄、空氣流通愈差、職員工作量愈大的話，院舍內爆發機率就愈高，若有人沒做好手部衛生、沒佩戴口罩，一旦有人帶病毒，易將病毒傳開。至於本港安老院舍環境普遍狹窄，港泰護老院院友染疫率達76%，袁認為，若再有院舍失守，恐會淪為港泰的翻版。
袁國勇：長者死亡率一兩成
袁國勇又稱，院友年紀普遍較大，亦有長期病，一般而言，65歲以上患者感染新型冠狀病毒的死亡率為一至兩成，他對港泰院友的情况感到擔心。截至昨午12時，留醫患者分別各有兩人危殆及嚴重，危殆患者包括使用人工心肺的75歲婦人、前日確診的55歲男的士司機；任職彬記粥麵美食的59歲男患者，及感染源不明的92歲男患者情况嚴重，暫無港泰院友病重。
擬確診者住所派樽 張竹君認進度慢
張竹君說，近日確診個案突然增多，衛生署原想為每個有確診者的住所派發樣本瓶，但進度會較慢，希望居民耐心等候，如有病徵及早求醫。
此外，除了34宗本地個案，本港昨增8宗輸入個案，包括3名貨機機師及1名貨機空中服務員、兩名菲傭、1名由巴基斯坦返港男子，以及1名從哈薩克回港的3個月大男嬰。至昨天累計有1365宗確診個案及1宗疑似個案。
明報記者
（疫情第三波）
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