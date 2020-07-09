飲食業7月七折如期推 張宇人：不能忽視經濟

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，是否叫停「7月7折」等優惠屬商業決定，她建議市民到較少人餐廳，又說與同住家人外出進食問題不大，若是較少見及一大班人聚集，若有隱性個案很易受感染。

張宇人說，現有逾千食肆參與「7月7折」優惠活動，食客可於傍晚6時後、不設最低消費、全單享優惠，呼籲食肆做足防疫。對於中大專家許樹昌建議限制室內每枱6至8人，張稱政府防疫亦不能忽視經濟，有信心政府會平衡。

部分參與食肆非全單七折

有關優惠的「飲食連環賞」網站列出參與食肆指定食品優惠，非如張宇人所言全單七折，如西式餐廳Pokka Cafe只一款咖啡七折；中式酒樓龍皇一款12位指定套餐由8888減至6222元、一款6位指定套餐由4444減至3111元；日式食店DORAYA僅108元魚扒和48元啤酒有七折。

現代管理（飲食）專業協會主席梁志偉稱，6月市况已較3、4月回升兩成，生意額僅去年同期七成，但昨爆多宗確診後，有屯門食肆早市冷清，禾輋有食肆兩圍枱取消訂單，料市民一周後才恢復外出用膳意欲，冀飲食業集體推優惠能帶動晚市。

旅發局早前稱8月將推「賞你遊香港」，市民在港消費可換取本地遊旅行團名額。被問會否推遲計劃，主席彭耀佳稱會繼續籌備。

（疫情第三波）