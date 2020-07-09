批評檢疫測毒量不夠 袁國勇：爆發預料之內

袁國勇昨於商台節目稱，本港出現首宗武漢個案輸入後很久才做邊境管制，出現第一波疫情；出現首個英美回港個案後隔很久才向西方抵港者檢疫，就出現第二波；估計是次爆發是因本港無向入境者做足檢測和檢疫。

批室內撤限室外限50無根據

另外，政府全撤室內聚集人數限制，室外卻限50人，袁稱室內除口罩才最危險，父親節時放寬社交距離措施至今現疫情，料未來幾天個案續升。他續說，嘉里物流及祿泉樓群組仍未找到源頭，「你無解決個問題，問題就繼續存在」，港府卻無按外界建議提升每日檢測數目至7500個，爆發是「所有專家的預料之內」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在港台節目稱，相信近期免檢疫的海員、機師將病毒帶入社區，很快就散開造成爆發。港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台亦說，疫情在不同行業、幾個地區有確診個案，不容樂觀，港府需加強檢測找到已傳開個案。

陳肇始：檢測不缺乏

陳肇始在商台回應，國外經驗是放寬防疫後會有爆發，反映即使放鬆社交距離措施，市民亦不能完全放鬆，又說只要有人從外地回港，就有風險。至於檢測量，她稱目前衛生署和醫管局每日可做四五千宗檢測，正加購儀器，料數周內每日額外提供2400個檢測，形容「不缺乏」；至於港府會否向私營買檢測服務即時加大化驗容量，她說「絕對不會排除」。

政府消息稱，公營測試能力主要是面對機器、人手及試劑問題，而目前私營機構每日可提供3000個檢測，但需求不大，目前每日只做200至300個，若日後需求增加料每日可增至做5000個檢測。

（疫情第三波）