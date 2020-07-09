聖母學生初步確診 4校現接觸者停課長短不一

鄧振強倡設詳細指引助「演練」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，若學校有確診個案，建議停課14日；若有緊密接觸者則不一定要停課。但她說，若校內緊密接觸者初步確診，或有人是緊密接觸者家人並現病徵，則建議學校「暫時停一停」，待檢測結果確定非確診才上學。

學校疫情至昨日累計兩校有確診個案，一校有初步確診者，12校出現確診者接觸者（見表）。昨初步確診者為中一生（其父染疫危殆），就讀的聖母書院昨起停課14日，至於師生需否接受深喉唾液測試，校方昨晚回覆稱需待衛生防護中心進一步安排。

目前學校各有做法，出現確診者接觸者的學校停課數天至14天不等。鄧振強稱，當校內出現確診者密切接觸者，都是聯絡衛生防護中心及教育局，「之後學校便不太清楚步驟、沒具體操作步驟」，促局方更新指引。

教育局回應，若與師生有「密切接觸」家屬或人士證實染疫，會通知師生檢疫14天，其間不可回校。局方稱，學校得悉有密切接觸者個案、等候檢驗結果時，可按校本情况取得校董會同意後考慮停課一兩天消毒清潔校園，並通知局方。

未現疫小學提早放暑假

至於需否全港停課，港大微生物學系講座教授袁國勇在商台節目稱，若學校只得一個教師染疫，毋須因個別個案便全港停課，要由衛生署調查後決定是個別班別還是全校停課。

沙田的胡素貞博士紀念學校無學生或學生家長確診個案，校方昨稱區內疫情反覆，家長感擔心，今起大部分學生提早放暑假，但小五生需回校考呈分試。

鄧振強稱，全港中小學生近90萬人，當社區現傳播鏈，難免牽連學校，在學校層面會做好能力所及風險管理，保持校內社交距離、師生個人抗疫措施等。

（疫情第三波）