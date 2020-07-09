黃大仙兩日13確診 佔全港近半 涉學校屋邨護老院 區議員：長者人口多 不慣戴罩

明報記者

過去兩日與黃大仙區相關的13宗確診中，9宗為慈雲山港泰護老中心的院友和職員，另有中華基督教會扶輪中學中三生、黃大仙竹園南邨麗園樓61歲男住客、慈雲山慈正邨正遠樓96歲男住客，以及鳳德邨碧鳳樓55歲男子。距麗園樓3分鐘步程的聖母書院，一名12歲女學生昨初步確診。

促公布病人住址 助尋接觸者

黃大仙區議會副主席黃逸旭指出，慈雲山一帶長者人口和私營院舍眾多，部分長者不習慣長期戴口罩，擔心疫情爆發對他們影響嚴重。黃又憂病毒或透過院舍探訪在社區和護老院間傳播，近期已加強在區內呼籲戴口罩。

就慈正邨正遠樓老翁染疫，黃逸旭稱，正遠樓低層部分單位的馬桶早前曾有廁所水倒流問題，目前已解決。但他至昨晚仍未能查詢到確診者單位，他說唯有知悉單位或樓層才可跟進附近單位有否喉管等問題和集中消毒，接觸者亦懂得主動向衛生署報告，認為在這些層面上知情權較私隱權重要，促請衛生防護中心公布確診者確實住址。

許樹昌：如北角初爆 難說高危

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，香港人口流動率高，暫不能說黃大仙及慈雲山較其他地區高危，認為與疫情初期北角爆疫情况差不多，至於居民如何自保，他說市民只需如常戴口罩及保持衛生。

（疫情第三波）