專家促即收緊食肆防疫 每枱限8人 本報巡30食肆 5店枱距不足無隔板

本報記者昨中午觀察深水埗福華街一帶食肆，發現所有食肆均有為顧客量體溫，雖然都有提供消毒潔手液，但顧客甚少在進入食肆時使用；食肆每枱人數不設上限，中午所見大部分入座率介乎40%至80%不等，不算太擠迫。

該30間食肆中，有5間疑不符每張枱保持1.5米距離或設隔板的規定，當中兩間目測每枱距離不足1.5米，亦沒設隔板，另外3間只有部分枱之間有隔板，餘下桌子距離明顯不足1.5米，座位背貼背；至於進食前後戴口罩，大部分人未有遵守，亦未見職員提示顧客戴口罩。

本周收入跌兩成 店東：收緊可理解

袁國勇：父親節前放寬 爆疫原因之一

有食肆店東說，上月疫情轉趨平穩，政府放寬限聚令，顧客穩步回升，惟本周疫情反彈，營業額即較上周下跌約兩成，不過他說業界已習慣各種防疫措施，即使收緊亦表示理解。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨接受商台節目訪問時表示，本港出現第三波疫情，原因之一是政府在父親節前放寬食肆防疫措施。他認為政府現看到新一波疫情出現，應即時採取所有防疫措施去紓緩疫情，否則確診數目會很快上升，指防疫措施最少要恢復至父親節前水平，即食肆每枱不得多於8人同坐一桌。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦指部分本地個案與食肆有關，當局應即時考慮收緊防疫措施，包括控制小型食肆「搭枱」，以減傳播風險。

食衛局稱，截至7月8日零時零分，食環署、衛生署及警方等巡查餐飲業務處所18.4萬次，作出4440次勸喻及90宗檢控。

明報記者

（疫情第三波）