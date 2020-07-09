3的士司機中招 兩涉食肆 何栢良籲乘客絞低兩邊車窗

一司機妻子染疫 百佳壽司檔工作

坪石邨「彬記粥麵美食」群組昨日多兩名患者，包括一名71歲男食客，累計7名患者。前日確診、任職的士司機的58歲男食客，繼其兒子染疫，其41歲妻子昨亦確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱她沒光顧彬記，在鰂魚涌華蘭中心百佳壽司檔工作，相信是家居感染。上述4人均住在牛池灣街彩輝邨彩華樓。

彬記多兩人確診 新發增3個案

被視為「的士飯堂」的佐敦新發茶餐廳，繼前日一名男侍應染疫，昨多3名食客確診，包括60歲女子、61歲男的士司機、曾為的士司機的59歲男子。

同日一名55歲男的士司機染疫，留醫深切治療部，感染源暫不明，其妻子及就讀聖母書院的12歲女兒初步確診，3人同住黃大仙鳳德邨碧鳳樓。張竹君說暫未知他曾否光顧新發茶餐廳，但有確診司機認識他。醫管局總行政經理何婉霞指他有糖尿病及腎病，入院時已咳嗽一周，含氧量偏低，在急症室已需用呼吸機，給予他高濃度氧氣並處方抗病毒藥及抗生素後，含氧量有改善。

（疫情第三波）