3的士司機中招 兩涉食肆 何栢良籲乘客絞低兩邊車窗

【明報專訊】過去兩日已有3名的士司機確診，當中兩人與食肆相關，一人感染源暫不明。港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，的士司機感染個案令人擔心，因為他們「交更」時會到餐廳交流，料目前已經歷三四代傳播。他指的士司機之間有傳播鏈，而的士空間較小，呼籲乘客勿在車廂拉下口罩，應將兩邊車窗絞低一半，改善車內通風，減少傳播風險。
一司機妻子染疫 百佳壽司檔工作
坪石邨「彬記粥麵美食」群組昨日多兩名患者，包括一名71歲男食客，累計7名患者。前日確診、任職的士司機的58歲男食客，繼其兒子染疫，其41歲妻子昨亦確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱她沒光顧彬記，在鰂魚涌華蘭中心百佳壽司檔工作，相信是家居感染。上述4人均住在牛池灣街彩輝邨彩華樓。
彬記多兩人確診 新發增3個案
被視為「的士飯堂」的佐敦新發茶餐廳，繼前日一名男侍應染疫，昨多3名食客確診，包括60歲女子、61歲男的士司機、曾為的士司機的59歲男子。
同日一名55歲男的士司機染疫，留醫深切治療部，感染源暫不明，其妻子及就讀聖母書院的12歲女兒初步確診，3人同住黃大仙鳳德邨碧鳳樓。張竹君說暫未知他曾否光顧新發茶餐廳，但有確診司機認識他。醫管局總行政經理何婉霞指他有糖尿病及腎病，入院時已咳嗽一周，含氧量偏低，在急症室已需用呼吸機，給予他高濃度氧氣並處方抗病毒藥及抗生素後，含氧量有改善。