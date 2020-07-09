港泰4院友4員工染疫 林正財：准院友外出如失「防火牆」

港泰昨增4院友及4員工染疫。林正財稱疫情下應盡量將院舍及社區隔開，只容許職員往來，即使早前部分院舍恢復探訪，亦有定時定點的限制，而容許院友外出如同在「防火牆」打開缺口。除目前要重新暫停探訪的措施，林正財認為能自由出入的職員應避免到人多的食肆等高危地方，並加強健康申報，以及早知悉職員曾否接觸懷疑個案；部分較嚴格的院舍院長會建議員工減少吃自助餐及參加大食會。

林建議應改變目前對院舍職員隨機抽驗病毒的做法，改為較有針對性地檢測，包括為在社區爆發一帶居住，或曾有朋友出現病徵、即使陰性仍不放心的員工做測試，相信有助及早找出感染者，保障院舍安全。

兩層院舍可容150人 超檢疫營負荷

據港泰的安老院牌照，連同位於地下的港泰及樓上「港泰護老中心」的宿位，可容納約150人。現用作臨時檢疫中心的薄扶林賽馬會傷健營只有124個宿位，若疫情蔓延至樓上院友，屆時宿位恐供不應求。林正財透露，社署在院舍爆疫前已開始物色檢疫地點，或會有較小型的地方，安排院友到不同地點檢疫，但相信供應有「極限」，且「幾容易達到」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，老人院環境狹窄，不適合原址檢疫，否則其他院友會受感染；若傷健營爆滿，可安排部分院友到復康醫院檢疫。

昨確診的57歲女子為港泰清潔工，平日會兩邊走清潔樓上及樓下港泰；而6名港泰員工同住萬年戲院大廈，兩港泰及兩毓華護老院員工同住高美樓，換言之有關員工已牽涉3間老人院。許樹昌認為不同院舍員工同住或共用員工，或會致院舍爆發，建議定期為員工驗病毒。

（疫情第三波）