增19本地確診 源頭不明者飈 指個案病毒量高 張竹君：今波未知能否控制

明報記者

本港昨新增24宗確診，累計1323宗確診及1宗疑似個案，涉14男10女，介乎31至92歲，19宗屬本地個案，其中坪石邨彬記粥麵美食與佐敦新發茶餐廳的群組分別再多兩人及3人染疫。

港泰一確診員工兼在樓上院舍工作

8名患者與位於毓華里的「港泰護老中心有限公司」有關，包括4名院友及4名職員，令染疫者增至9人，當中前日確診的85歲女院友、昨確診的57歲女員工及79歲男院友7月6日現病徵，為暫時眾患者中最早病發。有兩名員工無病徵。張竹君稱，其中一名確診員工為清潔工，同時在樓上的「港泰護老中心」工作。

毓華港泰4職員同住一廈 須檢疫

毓華里另有一間毓華護老院，翻查公司註冊處資料，毓華護老院同樣屬於港泰護老集團有限公司。被問到兩間院舍會否共用員工，張竹君說員工「不會兩邊走」，但有員工共住宿舍，6名港泰員工居於萬年戲院大廈員工宿舍，高美樓宿舍則有兩名港泰員工及兩名毓華護老院員工，所有人須送檢疫中心。衛生防護中心已向上述兩院舍派深喉唾液樣本樽，會留意檢測結果。

張竹君說，第1302宗個案、昨確診的79歲男院友平日可外出，該院舍有兩三名院友可自由出入院舍，但仍要了解行蹤，並指院友與職員都有可能帶病毒入院舍，仍未確定院舍群組的病毒源頭。日前張竹君曾稱涉事院舍不准探訪，不過她昨透露曾有3名親友「衝入去」探院友，均列為緊密接觸者要檢疫。安老事務委員會主席林正財認為疫情下應盡量分隔院舍和社區，容許院友自由出入等同打破「防火牆」。

兩日共10宗源頭不明本地個案，患者地址遍佈港九新界，當局毫無頭緒，包括昨日5宗。其中一名64歲男子住在坪石邨玉石樓，但沒光顧彬記。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，今次較過去兩波疫情來勢洶洶，相信社區大爆發風險高，控疫難度亦較以往高。

張促收緊社交距離措施

「程度視乎政府高層」

張竹君說，3月很多個案涉酒吧聚集，但現時很多個案源頭不明，承認「非常擔心」，並指據外國經驗「是好容易會爆發得好犀利」，新冠病毒傳播性高，如市民鬆懈，「（個案）會以倍數激增」。她認為目前是收緊社交距離措施的時機，收緊程度視乎政府高層決定；又指新一波確診個案普遍病毒量高，但不知原因為何，擔憂傳染性會否很高。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇在商台節目表示，部分老人院環境惡劣，在抽風、老人間的距離和員工實施感染控制能力方面都較弱，且行業屬厭惡性質工作，員工流動較大，要做得足很難。他說，當探訪者或員工染病後便會在老人院爆發，「當他們（長者）『惹到』（感染了）好慘，因為死亡率會好高」。

（疫情第三波）

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