疫情轉差 梁子超：家居檢疫豁免措施成漏洞

輸入個案 多人家居檢疫確診

早前疫情穩定時，本港防疫措施逐步放寬，包括6月19日起，限聚令人數上限放寬至50，食肆可坐滿，婚宴人數亦撤限；其後酒吧及公眾娛樂場所等容納上限由一半擴至八成，而本地零感染一度維持21天。本報統計，由6月7日至前日的確診個案，分別有16人和6人來自菲律賓及印尼，當中各有3人和2人是強制家居檢疫期間確診，其餘在機場或亞博送院。

對於疫情反彈是否防疫措施鬆懈，食物及衛生局長陳肇始回應，本港不同人對限聚令等意見不一，當日放鬆措施是秉持張弛有道策略，現會循收緊方向處理。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，家居檢疫造成社區傳播漏洞，部分人沒病徵時已傳播病毒，惟同住家人可繼續在社區游走，不排除因此將病毒傳出社區，日前美田邨美秀樓群組有人傳染予私家診所護士。

近期經機場入境人數升，在過去不足兩個月，最少有7.2萬人次免檢疫入境。梁子超說豁免檢疫亦致社區傳播，加上近日回流人數增，本港此前恢復轉機，不排除有來自高風險地區者轉機時在機場交叉感染。

何栢良：防疫不足 市民忘病毒傳播力

倡家居檢疫者酒店隔離

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，本地疫情明顯急轉直下，突顯防疫有不足，市民亦忘記病毒可在短時間內傳播。他指出，確診粥麵店廚師大可能由內河碼頭獲豁免檢疫者感染，結果一周內已出現3輪甚至4輪傳播，相信部分原因為病毒在近兩個月變種，在病者的上呼吸道繁殖速度更快，令病人病毒量更高，感染後更容易傳給身邊人。

何認為，香港豁免檢疫有漏洞，建議起碼為來自中國以外地區的人驗病毒，澳門及內地疫情平穩，風險較低。他說知悉有家居檢疫者在完成檢疫前沒做第二次測試，應在酒店集中隔離確保做足測試。

（疫情第三波）