推新防疫措施 陳肇始：收緊方向檢視限聚等 機場機組人員船員驗毒 外傭酒店檢疫

梁子超：政府行動慢 但好過不做

陳肇始昨在抗疫督導委員會後見傳媒，宣布多項新防疫措施，包括口岸管制、社交距離及檢測能力三方面（見表）。她表示，會與巴基斯坦、尼泊爾、印度、南非及孟加拉5個高風險國家的駐港總領事館和相關群體商討，安排當地港人有序回港；要求貨船及客船船員在出發地驗病毒，陰性才可來港；今起為經機場抵港的機組人員及船員驗病毒，惟仍沒涵蓋經陸路抵港而沒到過湖北及北京的人。

本港至昨日有39名外傭確診，連月來有專家要求港府安排指定地點予外傭檢疫。陳肇始昨表示，會要求外傭於酒店檢疫，抵港前亦要驗病毒及呈陰性，費用由僱主支付。勞工處表示會更新檢疫酒店名單，適時公布。

陳肇始稱近日疫情急劇變化，提醒市民保持社交距離及注意衛生，港府會循收緊方向檢視限聚令、不同處所防疫措施，她說不戴口罩的場所感染風險相當高，會因應營運模式檢視人數容量上限，另會檢視宗教聚集人數限制，港府會參考衛生署追蹤個案的情况考慮措施，不排除在現時措施屆滿前、即本月16日前作新指示。至於書展應否如期進行，陳說群組聚集不理想及有風險，會檢視情况後盡快公布。

對於港府沒即日宣布加強食肆等防疫措施，亦沒叫停書展，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為「不能對政府反應有太高期望」，因牽涉不同團體的聲音，並參考不同數據，建議社區自我動員加強防疫。

醫局重設分流檢測 停部分特別探訪

醫管局昨宣布，今日起重新設立「分流檢測站」，設置指定等候區域予病徵相對穩定的懷疑個案接受測試及等結果；明起暫停部分非急症醫院的特別探訪安排；暫緩部分年度維修保養隔離設施工程；留意疫情發展，適當調節恢復非緊急服務的進度。

近日返港人潮持續，陳肇始表示檢疫中心「仍有容量」，但承認供應緊張。衛生署資料顯示，昨日駿洋邨以外可用的檢疫單位僅199個。對於能否如期歸還駿洋邨予居民上樓，陳沒正面回應，表示會留意疫情發展。

張竹君：倘控疫差 港健康碼或不被認

粵港澳以健康碼恢復三地人流，早前有消息稱最快6月中會推出，過了大半個月仍未有動靜，陳肇始稱會將疫情變化、能否找到感染源等資料向粵、澳分享，有關商討未完。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，健康碼要雙方配合，若兩邊控制得好就是「一家人」互相來往，若香港控制不好，「可能人哋唔肯同我哋（互認）健康碼」。

（疫情第三波）