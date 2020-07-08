何栢良促盡早收緊食肆措施 黃家和：業界有鬆懈 優惠如期推

婚紗展書展暫如期舉行

許樹昌：人群聚集有感染風險

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府應收緊餐飲場所限制，上月大刀闊斧放寬其限制主要建基於本地傳播鏈中斷，或本地傳播在局限範圍，惟現已無此兩項條件，為免疫情惡化，應盡早收緊限制。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，目前出現多宗源頭不明本地個案，書展有人群聚集有感染風險。對於書展應否如期舉行，何栢良認為人多場所戴好口罩，傳播風險細。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，近期疫情緩和，市民及業界防疫有鬆懈，例如有餐廳無為食客量體溫，呼籲餐廳嚴守防疫指引，為客人量體溫及提供搓手液。他又稱將與政府溝通再配合，但不會呼籲停自助餐或重設每枱人數上限。

飲食界上周四公布擬由7月15日起推食肆7月全單七折等優惠。黃家和表示不會暫停推廣，但會密切觀察未來數日疫情，若惡化且有社區爆發，才考慮煞停推廣。飲食界議員張宇人的辦公室回應，今日開記者會公布詳情，強調密切留意事態，配合政府要求。

會展本周五起舉辦婚紗展，下周三起辦書展。婚紗展主辦機構雋傑國際展覽有限公司稱不會改期，但會依足指引，為入場者量體溫、作健康申報，場內不可進食，每個展位不可多於50人聚集，展位間相距1.5米或設間板。貿發局則回覆，書展將如期舉行，會與衛生防護中心聯繫及跟從指引。

（疫情第三波）