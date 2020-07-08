粥店群組增的士司機中招 現三代傳播 新確診涉3食肆 的士飯堂恐爆疫

許樹昌：室內限聚需回復3月水平

面對食肆爆疫，多名專家建議收緊限制（見另稿），中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，室內不同處所限制需回復到3月時的水平，例如食肆每枱不超過4人。

染疫司機 兒子及友人確診

彬記粥麵群組再多3人染疫，包括6月30日及7月2日曾光顧餐廳的28歲男子，他雖沒病徵，惟得悉該店有員工染疫後自行到私家醫院檢測。另一名7月1日曾光顧該餐廳的58歲男的士司機，當日買外賣予14歲、就讀中華基督教會扶輪中學兒子，其兒子7月4日發燒，兩人昨確診，同住牛池灣彩輝邨彩華樓。

該的士司機常接載的一名68歲男友人同日確診，該男子在佐敦文英街的新發茶餐廳任職侍應兼收銀員，6月25日病發，7月5日最後上班。曾於7月2日及3日光顧該茶餐廳的另一的士司機初步對病毒呈陽性。

另一名在石門京瑞廣場一期「豐鍋雞煲」1樓分店任職廚師的42歲男子染疫，他居於禾輋邨美和樓，7月3日發燒，7月6日最後上班，妻子及子女均現病徵。

的士飯堂多司機聚餐交更

長期旺市 空氣不流通

24小時營業的新發茶餐廳前晚起停業，有街坊形容茶餐廳為「的士飯堂」，平時深夜大批的士司機在內聚餐及交更。街坊陳先生稱文英街很少警察「抄牌」，道路寬闊，故吸引大批的士司機於該餐廳流連，附近地盤工亦會光顧。他稱該餐廳長期旺市且空氣不流通，街坊甚少光顧。

港九新界的士司機總會主席李志祥表示，該處泊車方便，不少的士司機會相約到該餐廳聊天，可同時有達20多名司機，但疫情後行家已減少前往，得悉有人確診後會減少到該處吃飯。

九龍醫院職員中招 曾到迪園長洲

任職九龍醫院資訊科技部的40歲男子同於昨日確診，他於7月4日發燒及咳嗽，病發前一日到迪士尼樂園，並入住樂園酒店至翌日。他病發前曾赴多處，包括新城市廣場、火車博物館、長洲、迪欣湖、尖沙嘴厚福街H8。他居於禾輋邨德和樓，病發當日曾到馬鞍山廣場。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，患者的工作不需接觸病人，7月2日最後上班，當時沒病徵，70名同層員工將在家工作。

此外，醫管局稱早前接觸一名在屯門內河碼頭飯堂工作的59歲男患者的16名仁濟醫院醫護，對病毒呈陰性；一名男子在確診前曾在聯合醫院急症病房逗留一晚，同一病格5男2女要檢疫。

明報記者

（疫情第三波）