兩校學生確診停課 8校有接觸者 指安排亂 郭家麒促教局訂停課標準

扶輪中學中三生中招 500師生檢測

昨天確診的14歲男生就讀中華基督教會扶輪中學3B班。綜合多名學生，該校昨早近9時起分批讓學生放學，但至下午約1時，已離校的學生接到通知，需即回校取深喉唾液樣本瓶。有中三學生批評校方混亂，「如有同學是帶菌（病毒），都傳了出去」。

該校校長劉家倫回覆本報稱，昨天起全校停課14日，改以Zoom教學。他說，全校逾500名師生已獲發深喉唾液樣本瓶，今早8時交回，予衛生防護中心化驗。

演藝音樂學生染疫 校園關閉

演藝學院一名29歲音樂學生昨亦確診，有演藝學生昨早約11時上課時，被教師要求即時疏散。演藝學院表示，根據紀錄，確診學生自6月17日起就沒有返學院，但仍決定關閉校園，以徹底消毒清潔，並暫停所有課堂及活動。

不少學生上課都會乘坐校巴，浸信會沙田圍呂明才小學昨通知家長，稱該校有其中一輛校車在其他時段接載沙田崇真學校的學生，已要求校車公司消毒校車，並不再與其他學校使用同一輛校車。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照說，校巴每次接載學生後都會消毒，若每架車只做一間學校生意，會令學校車費增加，行業亦會有倒閉危機。北區中學校長會主席方奕亮亦稱，有部分跨境生會「併車」由口岸到學校，但跨境生在車上有戴口罩，不會增加感染風險。

（疫情第三波）