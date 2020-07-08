有家屬稱院友平時沒戴口罩 爆疫港泰與樓上院舍共用職員

張竹君稱院舍不准探訪

家屬：一直可走廊探望

不過，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱據防護中心人員了解，院舍不准探訪，家屬只可透過員工轉交食物予院友。就有職員同時在上述兩院舍工作，她說會將相關職員隔離，留意其測試，着另一院舍（中心）留意情况。

94歲的丘伯昨早到港泰探望83歲妻子，獲職員告知院舍「出咗事」，不可內進，要與妻隔着玻璃門相見。丘伯稱妻子入住一個多月來一直都可在院內正門走廊探望她，沒有限時，又稱院友平時沒戴口罩，昨才首見妻子戴口罩，並說擔心妻子健康，但由於受政府資助住院，「無得轉」。

共用電梯 住客：無得擔心

港泰樓上有另一間「港泰護老中心」，兩者不相通，惟本報所見有同一職員分別進出兩院舍；中心與樓上的永發大廈共用電梯。九旬母親入住中心4年的曾女士認為衛生不錯，對毗鄰院舍院友染疫感突然。永發大廈住客吳先生稱，有其他住客的家屬住在該兩間老人院，大廈及院舍來往頻繁，但大廈已擺放消毒地氈，自己會戴口罩，「無得擔心」。

昨午起陸續有身穿「衛生防護中心」字眼及醫管局標誌制服的人換上防護衣進出港泰，有人手持保溫箱、防護衣等，至近5時離開。另有食環署外判清潔工消毒清洗港泰外的毓華里、蒲明里及蒲蕙里。

（疫情第三波）