安老院學校食肆齊爆疫 港失守 增9宗本地確診 張竹君：已現第三波恐大爆發

明報記者

面對新一波疫情，香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，無戴口罩的時間及環境重燃爆發，認為食肆、老人院舍應收緊防控措施。

護老院老婦確診 無外出源頭不明

兩院友3職員初步確診

爆疫的慈雲山港泰護老中心有限公司可讓院友外出，昨有家屬指以往探訪時見院友無戴口罩；從外向該中心觀察，可見分隔牀位的板沒連接天花，料空氣在不同牀位可互通。該院一名85歲女院友周一起發燒和嘔吐送院後確診，她行動不便不曾外出，列為源頭不明個案。據悉她需坐輪椅並有高血壓。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午說，另有一79歲男院友和一67歲女院友送院，對病毒檢測初步呈陽性，還有一名女院友發燒送院待檢測。至昨晚8時多，全日至少5人由港泰或永發大廈送院。據悉，離港泰約10分鐘腳程的慈正邨亦有一名九旬老翁初步確診。

緊密接觸者送傷健營檢疫

衛生防護中心總監黃加慶昨稱，正安排老人院的緊密接觸者到薄扶林賽馬會傷健營檢疫。晚上9時許，兩輛醫療輔助隊小巴及兩輛醫療輔助隊救護車到達院舍外，兩名老翁先經醫療輔助隊救護車送走，另外至少8名長者經醫療輔助隊小巴送走。現場仍有一輛醫療輔助隊小巴及4輛消防處救護車候命。部分長者行動不便，救護員需以擔架將其抬經蒲明里20多級石級，至毓華里上車。

用板分隔牀位空氣互通

梁子超稱環境絕不理想

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為本港安老院舍環境絕不理想，涉事護老院牀位間的隔板只可阻擋較大的飛沫，若在狹窄環境中發生空氣傳播，或波及其他牀位的院友。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指涉事院舍的間隔較簡單，至少能阻擋飛沫，但部分長者或並非長期戴口罩，他提醒員工要定期清潔隔板以免交叉感染。

5宗輸入 兩船員居荃灣帝盛酒店

本港昨增14宗確診，累計增至1299宗確診和1宗疑似個案。5宗輸入個案包括兩名由菲律賓抵港獲豁免檢疫的船員，他們抵港兩日後自行到私家醫院化驗後確診，其間在荃灣帝盛酒店居住，另有一名菲律賓外傭和兩名巴基斯坦抵港者。

5宗涉沙田黃大仙

至於9宗本地個案，當中一名醫管局資訊科技部40歲男員工、水泉澳邨明泉樓66歲女住客、石門豐鍋雞煲42歲男廚師和演藝學院29歲學生，均源頭不明。同時，5宗本地個案涉沙田和黃大仙。張竹君稱留意到黃大仙和沙田區個案增加，但因香港較小、市民周圍去，與其說個別地區「失守」，認為「你說香港失守就差不多」，又指目前社區傳播很厲害，擔心會有大爆發。她說，發現近日部分個案一放假就與朋友相見，而相聚會增加傳播風險，若有病人的病毒量高可感染很多人；若停止聚會，病毒可停止傳開。

黃加慶亦指出，自上周末起本地疫情急速變化，估計過去一段時間傳播鏈沒中斷過，形容目前情况「唔係幾好彩」，絕對可以說是有社區爆發。

（疫情第三波）

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