史墨客：國安法是港悲劇 政府：堅決反對

墨客在港台節目Money Talk表示，香港一直以來的成功，全因保持開放和具透明度，任何由外界強加或是破壞高度自治的事情，也會對一國兩制的精神和實施帶來衝擊。他強調中方應維持香港高度自治，「讓香港繼續是香港（Let Hong Kong be Hong Kong）」。

史墨客於節目中不評論特朗普何時簽署《香港自治法案》令其生效，但稱正研究不同選項，促中國信守《中英聯合聲明》的承諾，保障香港的高度自治。

德籲在港公民注意言論免犯法

政府發言人表示，如何在香港特別行政區落實一國兩制原則是中華人民共和國的內部事務，任何其他國家或國會都無權干預。

另外，德國外交部更新旅遊警示，呼籲在港德國公民注意言論避免觸犯國安法。警示指出，國安法含「新的以及沒有定義清楚的」分裂、顛覆、恐怖主義和與勾結外國等犯罪構成要件，最高可處終身監禁，而且在香港以外地區的外國人也可能觸法。德國外交部亦警告，在香港的德國公民應格外小心，對政治發表言論時要意識到可能的後果，在社交媒體發言也要注意。

（港區國安法）