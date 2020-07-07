涉撞警鐵騎士輪椅上庭 官引國安法拒保釋

還押10‧6再訊 不排除高院申保

被告唐英傑（23歲）昨午坐輪椅出庭，辯方透露他從事餐廳侍應。另辯方庭外稱，案發時被告從電單車跌下及被捕時受傷，導致左腳骨折，不排除日後到高等法院申請保釋。

控方代表、高級助理刑事檢控專員周天行甫開庭時表示，案件涉及灣仔盧押道至謝斐道等多條街道，警方取證需時，申請將案件押後3個月，以待警方調查閉路電視片段、新聞片段及被告的手機等。

辯方大律師劉偉聰反對押後3個月，要求控方縮短押後時間。他指國安法第42條訂明「除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為」，否則不能保釋，可見保釋門檻甚高。蘇官聽畢陳辭後應控方申請，將案件押後至10月6日。

被告被控各一項煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，違反港區國安法第20、21條及24條。據悉，被告車上疑插有「光復香港 時代革命」中英文版本的旗幟與首項控罪有關；被告涉用電單車高速衝向警員的行為則涉及次項控罪。

據了解，控方指控被告案發時駕駛電單車，涉嫌沒有理會警方警告，越過3條警方防線。被告駛入灣仔謝斐道的最後一條防線時，涉嫌撞向10名警員，導致最少3名警員受傷，包括脊骨移位及肋骨骨折，其中一名警員仍需留醫。

大律師：42條基本杜絕了保釋可能

大律師郭憬憲接受本報查詢指出，第42條「基本上杜絕了被告保釋的可能」，任何人一旦涉國安法被捕，有可能面臨長期還押。大律師蘇俊文說，本港實行普通法，被告未定罪前理應獲保釋權，一旦控方反對保釋，就有責任提出理據；但國安法第42條意味着，除非辯方可說服法庭被告「不會繼續實施危害國家安全行為」，否則法庭傾向不給予保釋，與無罪推定的原則相反。

【案件編號：WKCC2217/20】

（港區國安法）