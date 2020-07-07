可勒令刪網上信息 限制接達平台 違者可罰款判囚 莫乃光憂科企撤走

Tg fb暫拒處理港府索用戶資料

另一方面，通訊軟件Telegram市場推廣總監Mike Ravdonikas日前向本地英文網媒Hong Kong Free Press表示，在國際社會對香港的政治變化有共識前，暫不處理任何索取香港用戶數據的要求。facebook及旗下的WhatsApp同樣暫停處理港府索取香港用戶資料的請求，並將就國安法作法律評估，以及將人權法準則及國際人權法專家的意見納入考慮範圍。

實施細則指出，保安局長可授權警方，規定發布危害國安信息或內容者，及相關網絡服務商移除相關內容，否則警方可向裁判官申請手令檢取電子器材，移除該信息；亦可在指定情况向裁判官申請手令，授權警方要求有關服務商提供身分紀錄或解密協助。

香港互聯網服務供應商協會主席葉旭輝說，實施細則讓警方「有張刀指揮服務供應商做事」，但認為細則內容空泛，「若警方要求移除一個facebook帖文，fb不幫手，轉而找網絡服務供應商，我們只能封鎖（block）網站」。葉認為此做法技術上不太可行，因現時網站共用雲端伺服器，若封鎖一個網站會牽連其他網站，無法針對性封鎖單一內容。

只需「合理懷疑」 門檻極低

黃宇逸：毋須法庭把關 言論自由大侵害

大律師黃宇逸說，此細則的門檻不合理地低，因只要「合理理由懷疑」及「相當可能導致」國家安全罪行發生便可，毋須法庭把關，對言論自由很大侵害，造成寒蟬效應。立法會資訊科技界議員莫乃光批評，即使細則稱「服務供應商可有合理辯解」，但仍有不清晰之處。他擔心，當初因香港有資訊自由才投資本地市場的國際公司會有撤出的風險。

湯家驊：只寫光時口號 看不到構成罪行

資深大律師湯家驊稱，一定要有合理懷疑才可要求刪除信息，如只寫「光復香港 時代革命」等，看不到相當可能構成危害國安罪行。立法會議員葛珮帆認為，危害國安的事情屬緊急情况，應速戰速決，現時法例「無牙」，難以要求網絡平台刪內容或作檢控。

（港區國安法）