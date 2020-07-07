警搜屋可無手令 准「口頭」批截聽 第43條細則今生效 特殊情况可秘密監察律師見疑犯

湯家驊：警違例可申覆核禁制令

有大律師指細則賦予執法機構很大權力，擔心出現違反人權的執法行為；行政會議成員、資深大律師湯家驊說，如有人認為警隊違反規例行事或作出違法行為，可向法庭申請禁制令及作司法覆核。

國安會首次會議訂《實施細則》

官員今立會聯席會議解釋

政府昨晚公布，特首林鄭月娥昨日主持國安會首次會議，國家安全事務顧問、中聯辦主任駱惠寧列席會議。政府晚上8時16分再出新聞稿，指即晚憲刊，國安法第43條實施細則今日生效。第43條是有7項涉及警方等執法部門的執法安排的權力，官員今午會出席立法會聯席會議解釋細則。

可申手令限制受查者離港交證件

細則說明，警務人員可為偵查國安罪行向裁判官申請手令進入和搜查地方；而當有合理懷疑該處有證據、「有任何原因，會使取得手令並非合理地切實可行」的情况下，不低於警務處助理處長的警員，可授權另一警員在無手令下進入和搜查地方。細則並授權警員可向裁判官申請手令，向懷疑觸犯國安罪而受調查者發出通知書，要求交出旅行證件，以及限制離港6個月，如不遵從，裁判官須發手令將該人押交監獄扣留28日。

保安局長可凍財產 律政司長可申充公

懷疑財產涉罪行 知情不報有罪

保安局長如有合理懷疑與危害國安罪相關的財產，可書面通知指示任何人不得處理該財產；律政司長亦可向原訟法庭申請充公令。如當局就某被告人提法律程序，但對方死亡或潛逃6個月或以上，律政司長可向法庭申請沒收令。當中有關「財產」的定義，包括任何「擬用或曾用於」資助危害國安的財產。細則更列明，如任何人知悉或懷疑財產與罪行有關，須向警員披露，知情不報也犯罪，可被判罰款5萬元及監禁3個月。

細則列出截取及秘密監察的申請由特首授權；侵擾程度較低的秘密監察行動，可由特首指定、職級不低於總警司級的人員授權。然而，在有「迫切風險」、「重大損害」、「關鍵證據」等情况下，便可由警務處長作緊急授權，甚至可「口頭」授權。細則列明須盡量減少取得法律專業保密權的資料，但又指「特殊情况」——有關律師、其辦公室或居所的其他人會構成國安罪或參與威脅國安活動——可截取及秘密監察律師在法院、監獄、警署及律師等地方會見當事人。

扭轉司法機構把關傳統

黃宇逸：覆核執法行動於事無補

大律師黃宇逸認為，細則賦權執法機關很大權力作侵害人權的執法，扭轉受司法機構把關的傳統。他以進入處所搜證為例，助理處長級或以上警員可授權，但他們傾向搜證多於保障人權，認為由警方授權或有偏頗。至於截取通訊，黃宇逸稱竊聽多在當事人不知悉下進行，即使特首所做決定違憲，當事人不知道、無法挑戰，故現時由截取通訊及監察事務專員作獨立機構把關的機制至關重要。

楊岳橋：行政機關授權缺制衡

港區國安法列明國安會決定不受司法覆核。公民黨黨魁楊岳橋稱，細則屬國安會決定，料未必可覆核，批評細則下的搜屋、截聽由行政機關授權，缺乏制衡。黃宇逸相信，執法人員執行細則的行動或決定可被司法覆核，但他指當有關人員已作出侵害私隱行動後再被覆核，於事無補。

明報記者

（港區國安法）

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