未申報曾到菲律賓 菲傭漾日居檢疫後確診

專家：防疫漏洞 促查機票

張竹君：明知不報可囚半年

該名36歲菲傭沒病徵，去年12月26日至今年7月3日逗留菲律賓，7月3日於台北乘飛機來港，到九龍站上蓋漾日居2座檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，患者未有申報曾到菲律賓，如有人明知而沒申報，可罰款5000元及入獄6個月。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，外傭抵港後不宜家居檢疫，如染疫後感染僱主，或引發社區爆發；也不宜暫住外傭宿舍，促政府覓定點設施集中檢疫，應付未來大批外傭抵港。

大圍美田邨一名沒外遊史的46歲女子疑被美國回港檢疫的同住丈夫與兒子傳染，梁子超認為家居檢疫者如傳染同住家人，家人再到社區，或造成大型社區爆發。他說如繼續讓回港者家居檢疫，「令社區蒙受風險，未能截斷傳播鏈」，屬防疫漏洞，建議政府尋覓酒店供抵港者集中檢疫。

允低風險抵港者回家等結果衛署：檢疫中心容量問題

隨着機場抵港者增加，衛生署在抵港人數超出亞博館及富豪東方酒店容量時，容許來自低風險地區者回家等候檢測結果。被問到為何不找場地供抵港者檢疫，反而降低標準，張竹君形容是容量問題，抵港人數愈來愈多，來自台灣、上海等低風險地區者可先回家檢疫，但沒回應為何沒找酒店。許樹昌稱，亞博館及富豪東方酒店空間有限，若更多酒店肯參與，可更容易應付抵港者需求。

（抗疫新階段）