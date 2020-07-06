廚工同任職坪石邨粥舖 食客今起可取驗毒瓶

飯堂食客：碼頭獨市 衛生一般

於屯門內河碼頭辦公大樓一樓的建榮飯堂，閘口昨豎立「碼頭餐廳暫停營業」的告示直至另行通知。有貨櫃車司機表示，飯堂為附近「獨市」食肆，面積頗大，衛生一般，但規模「愈做愈大」，光顧者甚多，包括碼頭吊機操作員、船公司職員、持碼頭安全卡貨櫃車司機、駐守碼頭海關人員，亦有附近地盤工人。另外，飯堂亦有車輛送外賣至附近地盤。

男患者於坪石邨工作的彬記粥麵美食，門外貼有告示「內部有事，暫停營業」。其後衛生防護中心人員張貼告示，稱為6月28日或以後光顧食客做流行病學調查，客人今起可領取樣本瓶。男患者居住的玉石樓，昨午有身穿保護裝備人員於地下及樓層清潔消毒，亦為居民派深喉唾液樣本檢測瓶。

食客：曾投訴員工沒戴罩

居民張女士曾於上月22日及上周五下午茶時段光顧涉事粥麵店。她表示擔心，稱回家後即時打開空氣清新機及洗手消毒。她又說，留意到廚房員工沒戴口罩，曾向餐廳東主投訴，惟東主只說「係咩」，並沒處理。

觀塘區議員黎寶桂稱，該粥麵店經常爆滿，食客除街坊亦包括不少附近工作的巴士及小巴司機，憂慮引發大規模社區感染。她稱，餐廳營業時間長，員工數量不少，前日仍有營業。

長沙灣診所告示：休息14天

另一名41歲女患者為長沙灣青山道吳毓輝診所的護士，診所門外昨貼出告示，稱「診所即日起休息14天」。女患者居於青山道155號鴻裕大廈B座，大廈居民昨獲發深喉唾液樣本檢測瓶。

（抗疫新階段）