昨增兩本地個案 美田邨群組護士確診 多免檢疫船員進出 內河碼頭廚工中招

病發後逗留社區5天 肺花需吸氧

本港昨新增2宗本地及8宗輸入個案，累計1269宗，包括一宗疑似個案（見表）。59歲男患者自6月30日病發，翌日有上班，曾向私家醫生求診但沒驗病毒，至7月4日於港鐵荃灣西站感頭暈送院，自病發曾在社區逗留5天。他至昨日情况嚴重，右肺中及下方有花，需吸氧氣；為其抽取鼻液樣本的仁濟護士沒戴面罩或眼罩及保護衣，須檢疫14天；而患者於仁濟單人病房時沒全程戴口罩，21名醫護須醫學監察。

男患者於內河碼頭建榮飯堂、坪石邨彬記粥麵美食工作，負責蒸飯及預備粥、湯等食物，建榮飯堂可容納數百人，平日有地盤、海關人員光顧，兩間食肆合共約40人須檢疫。衛生署亦會到其居住的坪石邨玉石樓派發深喉唾液樣本瓶，患者潛伏期曾到樓下、旺角及屯門食肆，署方今日會向曾到彬記的食客派樣本瓶。

美田邨群組第三代傳播

另一個案涉及大圍美田邨美秀樓群組，為41歲任職長沙灣青山道吳毓輝診所的女護士，她是群組第三代傳播。她於6月24日曾與46歲女子於西九龍中心肯德基見面及吃下午茶，46歲女兩日後病發，惟她自接觸患者在社區逗留11天才入院，其間曾與朋友行山及與母親會面，至7月2日喉嚨痕癢，翌日仍上班，下午發燒。診所醫生及醫生妻子曾發燒，初步檢測結果陰性，診所的醫護及清潔工須檢疫，衛生署會聯絡病人檢測深喉唾液樣本，呼籲若有不適盡快求醫。

運輸及房屋局表示，2月8日至6月21日獲豁免貨船船員約8000人，涉及貨船屬船務貨運公司。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，內河碼頭有不少獲豁免檢疫的船員進出，不排除有染疫船員觸摸到碼頭公共設施或曾到飯堂用膳造成傳染，又稱多人出入飯堂，不排除交叉感染。梁認為，只檢測高風險地區來港者不足夠，中高風險地區者都應驗病毒，亦相信世界僅少數地區屬低風險，建議逗留香港超過3日者都應檢測。

專家促驗高風險免檢疫者

中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，為來自南美、菲律賓等高風險地區的豁免檢疫者檢測病毒，一兩周驗一次。至於為何不建議涵蓋低風險地區的人，他指這是最理想做法，但相信涉及資源問題，本港檢測容量未足夠。

對於本港家居檢疫、豁免部分人檢疫一直被專家批評有漏洞，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，工作如有漏洞及可改善處會盡量做。她說，豁免檢疫者數量多範圍闊，需探討如何做及能否做到，另涉安排困難，如有關人抵港後不久就離開，未必可趕及收集樣本。

海關回應稱，會盡快安排自6月以來曾光顧涉事飯堂、駐守內河碼頭的海關人員接受病毒測試，暫未接獲人員不適報告。港鐵回應，已為確診者曾到的荃灣西站清潔消毒，曾協助患者的兩名站務主任及一名承辦商清潔工，正接受病毒測試，已獲安排留家等結果。肯德基發言人稱，西九龍中心分店會停業一天，自6月24日至昨日，未有員工出現任何病徵。

明報記者

（抗疫新階段）