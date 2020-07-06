變陣求存 手工啤推外送 外賣單飈10倍

早有構思因疫加快 稱好彩

政府4月初要求酒吧停業，Tipsy Tap因領有餐廳牌照，只需關閉賣酒範圍便可繼續營運，但未能供應啤酒始終影響生意，餐廳便將構思中的外送啤酒服務加快推出，「雖然外賣（啤酒）幫到很多，但堂食少了選擇，唯有想想有什麼變通」。Jadus形容今次是「養兵千日，用在一時」，外賣啤酒正好滿足客人疫情期間的飲酒需求，有些客可能日日想飲啤酒及品嘗不同手工啤，故推出外送後客人反應都很正面，「有個住粉嶺的熟客，每星期都會叫兩至3次，每次叫6支」。

「倘無熟客 外賣不會可行」

Tipsy Tap的生意受外送服務帶動，外賣啤酒訂單升近10倍，但Jadus和Dicky說，外送服務帶動生意主要靠「回頭客」，「無熟客的話，外賣是不會可行」。

外賣啤酒與在便利店買的瓶裝啤酒可有不同？原來他們接訂單後才在啤酒頭（Tap頭）將啤酒入瓶，再注入二氧化碳及放入保溫袋，直接叫車送上門。Jadus解釋，這個獨有系統可盡量保持啤酒原有狀態和風味，在雪櫃存放3至7日而不影響味道。

每周推新啤 有信心捱過

疫情打擊不少食肆生意，但Jadus有信心不會結業，「沒想過要結業，可能我們較好彩，有幾好的準備，例如推出外送，反應和變通得快」，而未來仍要不斷求變，除供應評分較高的啤酒外，口味亦要變換得快，每星期都有新款啤酒推出，才能在疫情中站得住腳。

（抗疫新階段）