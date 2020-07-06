開張逢疫 小店囤防疫品 增顧客信心

最差一日數客 收支平衡路遙

Catherine早在去年11月簽下舖位的頂手約，預算今年2月開業，適逢疫情爆發。她當時已聘請全職員工，不欲失信於人，便照原定計劃開業，開張後卻發現每日客量僅個位數，「原先想法是，即使經濟不好，都不代表無生意」。該店一個漢堡賣七八十元，以當時客量意味每日生意額僅數百元。

疫情下開業，Catherine預先購入數千元防疫用品，如大量消毒濕紙巾、搓手液、空氣消毒噴霧等，既用來保障餐廳衛生，又讓有需要的客人順手購買。她又要求員工每日開門前兩小時回店準備及清潔開放式廚房，確保衛生，以增加客人信心。

食肆在農曆年初一的生意通常特別差，Catherine形容小店「經歷了三次初一」：疫情首波爆發、政府實施限聚令、輸入個案大增。Mad Burger只有兩張枱，限聚令初生效時要求食肆只能坐一半客，Catherine便收起一張枱，「有些人見到只有一張枱就走，我唯有反建議他們會否考慮外賣」。

倘維持一年「真的要執」

幸而，隨着疫情上月起放緩，客人增至每日雙位數。被問及若疫情持續多一年，她即時回應：「那就真的很大鑊，一年就真的要執了！」她現時只想做好眼前生意，不會想太多，「我相信疫情再來都不會回到2月的（生意）情况，有信心客人會返轉頭」。眼見限聚令繼續生效，她除繼續催谷外賣，正計劃推出預先包裝、未烹調的漢堡套裝，讓客人可購買回家。

（抗疫新階段）