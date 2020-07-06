OpenRice數據：首5月開張食肆多過結業 尖沙嘴銅鑼灣重創 荃灣觀塘多新店

明報記者 羅霈潁

港府因應新型冠狀病毒疫情爆發，2月宣布公務員在家工作，不少私人公司跟隨；3月中起規定入境香港者強制居家隔離14日；3月底實施限聚令至今，飲食業生意首當其衝。本報根據OpenRice「市場洞察」服務大數據，分析去年1月至今年5月長達17個月的本港食肆數字，發現去年有大部分月份食肆開張數目較結業多，但自去年7月後，每月開業及結業食肆數目均持續下跌，至今年2及3月即疫情高峰期間，開業及結業數目均跌至谷底，當中結業數目亦比開業多。

OpenRice：疫下旺區少人 住宅區成商機

若以今年頭5個月數據分析，疫情對飲食業整體影響又較估計的緩和，期內結業食肆有1238間，開業的則比結業多百餘間，共1362間。然而，尖沙嘴、銅鑼灣及灣仔等旺區食肆結業則較開業多三成至逾一倍不等，反觀荃灣區有多達84間食肆疫市開業、觀塘亦有51店開張，均較結業食肆多（見表）。

稱生意差未必即倒 結業數字或滯後

OpenRice常務董事黃鳳鳴接受訪問稱，市中心食肆結業比率較其他區高，主要與上班族及遊客減少有關，「多人在家工作，市中心少了人，餐廳營運成本變相增加」，相反住宅區則較少影響，這或成為食肆開業商機。她又提到，疫情在2、3月最嚴重時，市民即使外出亦很快回家，未必在外用膳，她留意到不少食肆調節經營方式，有部分縮短營業時間，有連鎖餐廳則集中人手於數間分店以節省開支，又或延期擴充或開業。

不過，黃鳳鳴指出，餐廳結業需考慮多方面因素，「餐廳生意差，但礙於租約等問題，未必會即時結業」，故目前掌握的結業數字或會滯後，料需數月後才全數反映出來。

外賣增5.5倍 2月火鍋外賣飈近10倍

疫情亦造就外賣業務，OpenRice的外賣自取服務數據顯示，頭5個月訂單整體增長超過5.5倍，提供外賣自取服務的餐廳數目增1.2倍；住宅區訂單增幅最顯著，例如大埔區2月份的增幅逾6.5倍，將軍澳區3月份的增幅也有2.5倍。外賣食品種類方面，黃提到2月時「打邊爐家族」感染群組先後有11人確診，同月火鍋外賣自取訂單一度增長9.6倍。

林瑞華：限聚衝擊小食肆 近月回復至七八成

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指出，本港食肆在2、3月時最受影響，限聚令則對小型或平價食肆如茶餐廳衝擊較大，因規定入座人數，直接影響客人數目及生意額，但政府推出飲食業界防疫抗疫基金資助，則有助食肆捱過難關，「他們不用結業，甚至為了獲得資助而不可結業」。他形容，5、6月疫情放緩後出現「報復式消費」，市民外出用膳情况反彈，不少食肆生意額回復至原來七至八成，部分甚至更好。他留意到遊客區食肆生意未能完全回復，亦擔心疫情持續，業界會再受打擊，但相信香港人口密集，食肆仍有生存空間，加上租金回落，前數月又有不少餐廳結業，或出現平價頂手情况，預料或有更多餐廳開業。

（抗疫新階段）