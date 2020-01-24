指空氣可播毒 239科學家聯署促世衛改防疫建議

斥「空氣傳播」定義過時 礙應對

世衛直至6月29日的最新評估仍稱，新冠病毒只會在「醫療程序」產生氣霧（Aerosol，又稱氣溶膠）；或飛沫體積小於5微米時才會出現空氣傳播，在那些情况下才需要N95等級的防護口罩。

不過，《紐時》訪問近20名科學家，包括12名世衛顧問和數名有份制訂指引的世衛委員會成員，質疑世衛對空氣傳播定義太僵化。相關專家認為，不論是附着於病人打噴嚏噴出的大型粒子，抑或可飄過整間房距離的細小呼氣飛沫，新冠病毒都可能通過空氣傳播和令吸入者受感染。

弗吉尼亞理工病毒空氣傳播專家馬爾（Linsey Marr）稱，世衛對「空氣傳播」的定義已過時，她說科學家早在1946年便知道咳嗽及說話亦會產生氣霧。哈佛大學傳染病學家哈納格爾（Bill Hanage）稱，一般人認為空氣傳播代表飛沫可懸於空中數小時仍可造成感染，又或可在街上飄浮和飄入家居，但新冠病毒並非如此。專家同意，新冠病毒似乎只在人們近距離接觸下最具傳染力，尤其是室內及在「超級傳播環境」下，而這正是氣溶膠傳播的情况。

倘確認 室內有社交距離亦須戴罩

一旦空氣傳播被確定是感染一大途徑，對防疫將有重大影響，例如室內就算有社交距離也必須戴口罩。

有份參與聯署的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠病毒的傳播途徑主要是飛沫或接觸飛沫傳播，空氣傳播主要涉及急救等在醫院的高危步驟，但並非主要傳播途徑；他說聯署旨在要求世衛勿忽視有關可能。

（紐約時報）

（抗疫新階段）