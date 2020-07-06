中招戶否認改渠 稱房署派員補污渠駁位

梁子超：倘聞廁所異味應早檢查

消息人士稱，最新調查發現，祿泉樓多個單位坐廁排氣管遭移除，或令污水渠在壓力下釋出帶病毒微粒。梁子超分析，排氣管遭移除並不理想，但新冠病毒感染者糞便的病毒量一般不高，若經霧化滲出，再透過空氣傳播時，或已大量稀釋，雖不排除有風險，但除非有確切證據證明當中關係，否則風險不高。梁建議住戶勿隨便改動喉管，若廁所傳出異味，或坐廁在沒有使用時有氣泡或異常，應及早檢查及維修。

祿泉樓810單位一名男住客疑經空氣傳播感染病毒，該單位坐廁的排氣管遭移除，原本的排氣喉位置有填補痕迹。居於該單位的何太稱從無改裝廁所，20多年前入住已是那樣；她與家人到駿洋邨檢疫中心隔離期間，曾有房署人員上樓，她再回單位時，發現廁所的污水渠接駁位被人以玻璃膠填補，但廁所仍有漏水，惟未有人再跟進。

房屋署發言人表示，祿泉樓出現確診個案後，已檢查該大廈10號及12號單位的渠管及作所需維修，該大廈其他單位的渠管檢修工作正在繼續。

（抗疫新階段）