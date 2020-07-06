公屋馬桶排氣管斷恐播疫 查祿泉樓個案 專家：帶毒空氣或渠管縫隙「谷」入屋

新確診者一居坪石邨 公屋設計同瀝源邨

祿泉樓群組最先於5月底出現確診個案，患者居於812單位，樓上兩個12號單位其後相繼有居民受感染；至今最後一名祿泉樓群組個案於6月13日確診，居於810單位，即與首發單位相鄰，該810單位個案首5次病毒檢測均呈陰性，最終深入支氣管抽痰測出陽性，因此疑涉空氣傳播。

副環境局長曾視察 稱確診戶渠位無風險

環境局副局長謝展寰首次（6月2日凌晨）實地視察後曾表示，確診者單位內的渠位、設計等，並無結構性傳染風險，包括沒有如淘大花園的U形聚水器問題；沒有青衣康美樓的改裝糞渠等問題。謝展寰第2次（6月13日）與專家團實地視察、了解空氣傳播成因後則表示，房署已檢查單位內渠管，沒發現損壞，懷疑810室渠管有細微裂縫，若開抽氣扇，室內會形成負壓，病毒微粒經渠管裂縫傳到室內。

不過，本報記者日前到祿泉樓了解，發現該些單位的廁所為「黑廁」，無窗亦無抽氣扇；而10號及12號單位的廁所相鄰，兩個單位的坐廁隔着一道牆，馬桶底部有排氣管連接。但記者發現，多層10號單位的坐廁的排氣管已遭移除，包括有人染疫的810室。消息人士稱，最新調查顯示，形成空氣傳播的最大可能性在於排氣管遭移除，而非抽氣扇造成的負壓。

專家：無排氣管 樓上冲廁渠中空氣或滲樓下

理大屋宇設備工程學系副教授梅國威表示，若廁所無抽氣扇，就不會有負壓環境。他解釋排氣管運作原理，表示連接相鄰單位坐廁的排氣管「全幢樓都通」，用以平衡污水渠的氣壓（見圖），渠內氣壓太高或太低均對整個排污系統不好，「氣壓太高會將渠中的水或氣谷出來，可能排到馬桶內，亦可能排到Ｕ形隔氣，甚至從裂縫滲出來；氣壓太低則扯走隔氣內的水，令空氣滲出」。他說，若排氣管遭移除，該些單位污水渠的排氣會較差，渠內氣壓較不容易平衡，「污水渠內的空氣無處可逃，當樓上冲廁時快速冲下來，空氣就會倒灌入屋或滲出」，若污水帶病毒，或會隨空氣同時釋出，以致感染。

瀝源邨於1975年落成，屬舊式長形大廈設計，與昨日其中一個確診個案所住的彩虹坪石邨玉石樓屬同年代設計。房屋署發言人表示，未有改動瀝源邨大廈原有排污系統包括排氣管的設計，「一般而言，如渠管沒有被改動，坐廁均有安裝排氣管」，並表示大廈設計，包括喉管及水渠系統，符合當時建造標準，以及環境和衛生安全標準。

單位「門對門」利對流 政府查播毒風險

此外，據了解，是次祿泉樓的調查還包括以電腦模擬單位內的空氣流動。祿泉樓的單位設計，屬「門口對門口」，當「打對面」的住戶打開門窗，會產生對流，空氣會流動到對面單位；若單位有病毒源，病毒或會由一個單位吹至對面單位，政府專家正以電腦模擬調查。

有關祿泉樓調查，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱稍後一次過公布，其他部門沒補充。

明報記者 林穎茵 黃俊鋒

（抗疫新階段）

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