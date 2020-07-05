回應移民潮 雷鼎鳴：人力資本換血

財政司長陳茂波出席同一會議時說，若本地及外圍疫情持續受控，社會持續穩定，香港經濟有望下半年走出谷底，但提醒經濟前景仍不確定，因近期海外疫情反覆，認為在疫苗出現前，威脅仍揮之不去。

陳茂波：西方制裁 經濟不明朗

陳茂波又稱，近日西方社會藉港區國安法挑起對香港的制裁行動，加上中美政治及經貿關係緊張，短期對本港或帶來不明朗因素。

中原集團創辦人施永青在會上稱，香港屬外向型經濟，青年搞本土經濟是「倒自己米」，若只服務香港人，不可能有大規模的服務業和零售業，但料疫後各國將「去全球化」，致全球生產效益下降，拖低世界經濟生產力，香港或要花盡盈餘後才會「馬死落地行」。他說港區國安法立法，中央「惜住」香港，不設追溯期，又採假設無罪原則，「（最多）無期徒刑之嘛，好多地方叛國要槍斃、斬頭」。

施永青：搞本土經濟「倒米」

港區人大代表、工聯會會長吳秋北詢問在座者如何令香港人覺醒，把握大灣區機遇。雷鼎鳴回答，大灣區是全球經濟最活躍地區之一，若港人眼光只放在本土「很難搞」，但若非「衰到貼地」，港人很難覺醒，到了香港山窮水盡之時，香港人就會想到北上發展，關鍵是如何重建「馬死落地行」心態。

全國政協委員、工聯會理事長黃國認為，中央及時推行國安法，為打工仔保就業，而特區政府有兩輪防疫抗疫基金，他希望政府日後向失業者發放一半工資，上限9000元，以推動產業政策及區域政策，讓香港融入大灣區，創造更多就業機會。

（港區國安法）