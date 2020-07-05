市民赴領館慶美獨立日 警截查多人帶紫旗戒備

警方下午在中環一帶嚴密佈防，在多處截查市民；另外，隸屬懲教署的特別任務警察在下亞厘畢道佈防，防止有人接近律政中心。美國駐港澳總領事館內保安未見加強，有防暴警在外戒備，截查並禁止市民向領事館前行。

市民陳先生表示，他先後在皇后像廣場及下亞厘畢道被警員截查，他表示自己只是來行山及慶祝美國獨立日，並非來示威。被問及會否擔心《港區國安法》，他指：「中國同美國係咪斷交先？如果唔係，大家友邦，我哋慶祝友邦建國日，咁都係代表分裂國家咩？講唔通。」另有老翁指「共產黨罪大惡極」，指它「將大陸惡法引入香港，將警察執法權成為暴政工具」。

有人揮美國旗 被推離領館百米

陳先生及該老翁其後在領事館對面馬路向着領事館高叫英語口號，其中陳先生手持一張印有美國國旗的A4紙張。警方見狀隨即增援到場驅散記者及截查市民，近30名總區應變大隊防暴警到聖約翰大廈對開，當中有防暴警手持防暴槍及胡椒彈槍，傳令員亦帶備紫色警告旗，最少兩名刑偵警員除配備實彈佩槍外，亦攜帶胡椒彈手槍。

下午3時許，一名女子帶同一面大型美國國旗走到聖約翰大廈，隨即被警員包圍截查，及後獲放行。至近4時，她突然走到領事館外揮動美國國旗，在領事館外戒備的防暴警馬上衝前，把該女子推到約百米外後放行。市民隨後陸續散去。

（港區國安法）