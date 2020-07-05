鄭若驊：違國安法可視為終身失參選權

前稱「有機會」 昨稱「可理解為」

鄭若驊在港區國安法生效翌日（1日）見記者時，被問到被定罪者是否「剝奪政治權利終身」，她稱國安法涉及極嚴重罪行，而國安法第35條沒有說明喪失參選資格的時限，「有機會被視為……係咪一個終身情况呢？」事隔數天，她昨在商台節目《政經星期六》上的說法更確實，稱國安法涉及非常嚴重的罪行，故「可理解為終身喪失（參選資格）」。

對於港大法律學院憲法學講座教授陳弘毅曾建議修改選舉條例，以配合國安法的執行，明確規定被判違反國安法的人喪失參選資格的年期，鄭若驊昨在節目回應稱，律政司並非政策局，若相關政策局需要立法，律政司會配合。

至於港區國安法第6條提及參選或就任公職時，需簽署文件或宣誓擁護《基本法》並效忠特區政府，鄭在節目中被問到是否新入職和現任公務員都需宣誓時，她稱有關條文的字面理解是要宣誓，但稱公務員事務局可有其他決定；至於何謂「公職人員」，她稱現有香港法律可理解。翻查香港法例第一章的《釋義及通則條例》，公職人員指任何在特區政府擔任受薪職位的人。

公務員事務局回覆表示，政府周五（10日）會向立法會公務員及資助機構員工事務委員會匯報有關公務員宣誓的研究進度。

對於為喪失參選資格設期限，葉劉淑儀稱難以評論，認為應由國安委員會商討港區國安法的執行細節，包括喪失參選資格的期限，再經本地立法或修例配合。

湯家驊倡由法官決定時限

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，根據普通法制度，法例條文無列明不能參選的時限，即是將酌情權交予法官，由法官根據案情決定。他舉例，若有人罪行輕微，只被判社會服務令，與干犯嚴重罪行判終身監禁，法庭對其參選看法會有不同。至於條例無列明時限會否留有太大演繹空間，他認為法例只生效了數天，應給予更多時間消化當中的法律概念。

（港區國安法）