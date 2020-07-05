陳文敏：條文不清 當權者濫權空間大

陳文敏說，中國有需要保障國家安全，但不代表可以藉此實施威權管治。他說，國安法所規管的罪行範圍闊，例如第20條的分裂國家罪，即使沒使用武力都可能犯罪，認為法例規管的罪行應只限於合理範圍，質疑舉標語、叫口號、唱歌等行為是否有合理可能導致分裂國家，「例如若有人舉起標語說『我要殺某人』，是否就可被控謀殺或意圖謀殺？」

指條文矛盾 不准保釋違無罪假定

陳文敏說，國安法當中不少字眼模糊，亦沒明確定義，例如條文多次出現「國家安全」、「國家秘密」，卻沒有訂明什麼是國家安全、什麼涉及國家秘密；此外，條文之間出現不一致，例如第5條訂明被告未定罪前都假定無罪，但第42條則要求「除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為」，否則不能保釋，除了與本港一貫的批准保釋原則不一致，也似乎認定被告已「實施危害國家安全行為」，與無罪假定矛盾。

港大法律學院副院長：

不能覆核國安委會決定有違法治

楊艾文說，國安法最大問題是第43條賦予警察的7項權力沒有制衡，「例如警察可搜查可能存有犯罪證據的場所，但誰決定該場所是否『可能存有犯罪證據』？」他又說，國安委員會的決定不能被司法覆核，這與法治精神背道而馳。

陳弘毅：

港法庭或要參考中國學者意見

港大法律學院憲法學講座教授陳弘毅說，國安法下關於4項罪行的條文，約六成都是源於中國刑法，部分條文是來自香港法律，香港法庭解釋法例時，若涉及源自中國刑法的條文，例如分裂國家，或要參考中國法律學者的意見，但部分條文則應以普通法原則釋法，例如關於公司是否要負刑責的條文。

基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元表示，國安法不是第二部《基本法》，也不是修改基本法，國安法條文不能與基本法牴觸，但國安法地位高於香港本地法律，因為國安法所規管的已不是香港自治範圍。他又說，安全和自由是動態的，安全受威脅時，對自由的限制也較大。

（港區國安法）