稱維護國安有緊急性 李家超：須賦權警方毋須手令搜查

《港區國安法》第43條訂明，香港警務處維護國家安全部門辦理危害國安犯罪案件時，可搜查處所、車輛等地方以及有關地方的電子設備，而特首會同國安委員會獲授權制定相關實施細則。外界關注警方就國安法入屋搜查，事前是否需向法庭申請手令。

李家超昨早在港台《星期六問責》稱，國家安全罪行可判終身監禁，必然屬嚴重罪行。他說，外國特工可能涉及危害國家安全的圖謀是複雜、有危險，可推動當地的人顛覆國家政權，若真的發生爆炸、槍械案件，警方需迅速處理。他在商台《政經星期六》亦稱，警方雖然在一般刑事案會申請搜查令，但在處理恐怖活動、槍械買賣案件要即時行動，事前申請手令實際上不可行，而維護國家安全是重要職責，要對付的可能是非常專業、屬國家層面的人，「賦予他們類似權利，我覺得是需要的」。

涂謹申：支旗有咩咁緊急？

民主黨立法會議員涂謹申稱理解嚴重罪行如涉爆炸品、恐怖活動，警方需即時處理，但質疑昨日警方沒手令下進入沙田區議員黃文萱辦公室的做法，「支旗（印有『光復香港 時代革命』）會唔會爆炸？有咩咁緊急？」他說警員在非緊急情况進入處所搜查，會被質疑屬非法搜查。

（港區國安法）