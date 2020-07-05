稱維護國安有緊急性 李家超：須賦權警方毋須手令搜查

【明報專訊】保安局長李家超表示，維護國家安全是重要職責，有複雜性、緊急性及危險性，要對付的可能是非常專業、屬國家層面的人，他認為須賦權警方在毋須法庭手令下搜查可能存在犯罪證據的處所等，與現有刑事案在緊急情况下的處理類似。有立法會議員質疑警方昨在沒手令下為一支旗搜查區議員辦公室，有何危險性及緊急性。
《港區國安法》第43條訂明，香港警務處維護國家安全部門辦理危害國安犯罪案件時，可搜查處所、車輛等地方以及有關地方的電子設備，而特首會同國安委員會獲授權制定相關實施細則。外界關注警方就國安法入屋搜查，事前是否需向法庭申請手令。
李家超昨早在港台《星期六問責》稱，國家安全罪行可判終身監禁，必然屬嚴重罪行。他說，外國特工可能涉及危害國家安全的圖謀是複雜、有危險，可推動當地的人顛覆國家政權，若真的發生爆炸、槍械案件，警方需迅速處理。他在商台《政經星期六》亦稱，警方雖然在一般刑事案會申請搜查令，但在處理恐怖活動、槍械買賣案件要即時行動，事前申請手令實際上不可行，而維護國家安全是重要職責，要對付的可能是非常專業、屬國家層面的人，「賦予他們類似權利，我覺得是需要的」。
涂謹申：支旗有咩咁緊急？
民主黨立法會議員涂謹申稱理解嚴重罪行如涉爆炸品、恐怖活動，警方需即時處理，但質疑昨日警方沒手令下進入沙田區議員黃文萱辦公室的做法，「支旗（印有『光復香港 時代革命』）會唔會爆炸？有咩咁緊急？」他說警員在非緊急情况進入處所搜查，會被質疑屬非法搜查。