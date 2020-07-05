區議員光復旗反轉掛 警無手令闖議辦 遭警告或會拘捕 黃文萱拒拆

黃批警「靠嚇」 質疑警權過大

黃文萱的辦事處昨午3時啟用，牆上掛起一幅反轉的「光復香港 時代革命」旗幟。前日她在facebook上載有關相片，已有不少人留言要求警方執法。黃稱，11名警員昨午2時45分到達其辦事處，稱其辦事處內有旗幟涉嫌違反港區國安法，若不拆除的話，不排除再派員拘捕及檢控。警員又在場拍攝，並記錄黃的個人資料，其間至少2至3名警員一度以港區國安法為名進入其辦事處，黃與他們爭論，稱其辦事處為私人地方，警方無權進入，警員隨後改稱是辦事處職員邀請他們入內，惟黃否認。黃拒絕拆除旗幟，警方其後離開，未有拘捕任何人。黃文萱認為警方行動是「靠嚇」，批評警方無持法庭手令進入私人地方是警權過大，又認為港區國安法條文不清晰。

警：接報指違國安法 口頭警告

警方回應稱，昨接報該辦事處有橫額涉嫌違反港區國安法，並向負責人作出口頭警告。警方未有回應為何未持搜查令進入私人處所。

律政司長鄭若驊昨早出席港台節目《星期六問責》時，被問及政府如何從「光復香港 時代革命」字面上看到有港獨或顛覆國家政權的含意。她稱因剛起訴一宗案件，「所以具體嗰8個字我哋唔會喺度討論」。被問為何過去有人可以在示威中叫喊這句口號，現在卻不可，她說「唔好再去睇番轉頭」，又稱「嗰個詞語係點樣解釋呢，我諗係從頭到尾都無變過」，呼籲市民不要以身試法。

被問唱榮光犯法否 鄭若驊籲勿招嫌疑

被問及唱《願榮光歸香港》是否犯法，她稱不能一概而論，亦要看整件事和證據，客觀地看目的是否旨在分裂國家等。她對於外界關注某些行為是否犯法感到「得意」，反問：「你唔係想去搞香港獨立，你唔係想去分裂國家，你唔係想去顛覆政權，點解你要做呢啲嘢，以身試法呢？」她認為，如非有上述目的，不應做一些令人覺得有嫌疑的行為。

黃店拆文宣 改貼「曲線」標語

位於太子的「黃店」食肆青花亭已清走舖面的反修例文宣，再沒貼出「光復香港，時代革命」字句，改貼「爹親娘親，不及習大大親。我今日檢舉咗嗱，你今日檢舉咗未？」、「哪裏有國安法，那裏就沒有反抗，我們真像一家人」等標語。西環「黃店」華爾登餅店亦已清走反修例文宣，但仍有售印有「Pepe」、「連豬」及「香港人加油」等字句的糕餅。店主表示，撕下文宣是為了避免引起誤會，而非認為字句會違反港區國安法。她續說，自己沒有違法，不擔心被監控。早前有其他公司在該店寄賣有抗爭口號的蛋糕牌，該店近日已停止寄賣。

明報記者

（港區國安法）