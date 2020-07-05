港澳辦：人大常委可續制訂相關法律

鄧中華：人大不只是一次授權

鄧中華在訪問中表示，在香港有很多危害國家安全行為，並有很多法律規管，而中央管轄的案件只限《港區國安法》規定的4種罪行，但中央亦不是全部都管，「管極少的」，大部分案件都是由港府相關機構管轄，而《港區國安法》僅針對4種罪行，目的是要重點打擊目前在港發生的危害國安行為。

他續稱，全國人大授權人大常委會訂立《港區國安法》，並不只是一次的授權，常委會將來可根據香港實際情况，繼續制訂相關法律，並就危害國家安全相關行為定罪量刑。參考澳門的做法，當地在2009年為23條本地立法，訂立《維護國家安全法》，其後從行政、立法多方面加強國安制度，包括去年生效的《網絡安全法》等。

劉兆佳：可在現有框架增罪行

劉兆佳說，全國人大授權人大常委會立法時，已給予常委會相當大權力，在必要時靈活修訂現行法例，包括加入新的國安罪行、調整現有的法例內容等，令中央日後可更靈活應對來自香港的國安威脅；而他認為，港區國安法屬涵蓋性質的法例，日後可在現有框架增加罪行等，故實際上中央需要再訂立國家安全相關法例的機率不高。

港區人大代表、行政會議成員葉國謙說，除非全國人大收回授權，否則人大常委會仍有權制訂相關法律，或修改現行法例，但他認為不會經常運用該權力。他認為，鄧中華的說法旨在「留一手」，向外界清楚說明有關授權的基本原則，而不是為了嚇怕港人。

楊岳橋斥港人尚未消化京已放話

公民黨黨魁楊岳橋稱，港人已「硬食」港區國安法，如今尚未消化，北京已放話指並非只有一次授權，無疑是「話畀你聽可以有第二次、第三次」。

（港區國安法）