5書商受訪不願具名 囑勿亂寫 次文化堂感「白色恐怖」 序言：反修例書如常賣

本報近日向5個書商查詢書展安排，全部不願具名被報道，其中有書商職員在電話中稱書展時「會主力賣台灣書」，背後傳來另一把聲叫：「是誰？不要答了。」記者追問會否賣抗爭書，職員重申賣台灣書，並叮囑「你唔好亂寫」，便急急收線。

彭志銘：某些書「好頭痕」

未定書展售賣否

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘指甚少見公共圖書館覆檢政治書，通常只涉淫褻及不雅，現書業面對「災難性破壞」及「白色恐怖」，「書商參加書展，不是想做烈士或者革命家」，加上有組織早前聲言會在書展「掃獨」，舉報含港獨內容的書，他預計書商會更謹慎，心理壓力亦更大。

彭志銘稱，次文化堂今年書展起碼會賣3本政治書，包括尊子的政治漫畫，以及劉銳紹及吳志森的時政評論。他認為該些作者及其內容一向常見，「尊子在《明報》日日出現，有事都拉《明報》先」。他承認，有某些書令他「好頭痕」，「（國安法進展）日日不同，無事都變有事」，所以尚未能決定屆時會否售賣該些書。

賣《香港遺民論》存貨

序言：倘當局列出禁書便下架

市面書店已不多售康文署正覆檢的書，有店員解釋因出版年代久遠，已賣光，沒存貨。序言書室創辦人李達寧則稱，現在仍有數本《香港遺民論》，售清後不會再入貨，因已較舊和「不是特別好賣」。

面對港區國安法，李達寧暫不太擔心，若當局列出不能售的書籍名單便下架；估計日後印刷廠未必會印刷政治、社會運動書籍，出版自由或受影響。他續說，很多涉港獨議題的書已「斷貨」，書室亦無計劃入貨；另會如常賣反修例運動書籍。

天窗：出版《城邦論》時肯定無問題

天窗文化集團內容總監曾玉英稱，陳雲兩本《香港城邦論》的版權已於3、4年前賣給作者，天窗已沒存貨。她補充，出版此書時「肯定覺得無問題，合情合理地出，因為都未有國安法，我們亦在行使出版自由」。港區國安法已生效，她說出版社會遵守法律，不會出版違法書，什麼內容是違法要與律師研究。

（港區國安法）