大律師：宣揚港獨書 管有不違法

稱作者、出版社、售賣者或違法

法律界選委、大律師黃宇逸舉出英國一案例，曾有一本教人如何種大麻的書，作者被英國上訴法院判處干犯煽惑製造大麻罪罪成。黃表示，若有書籍含煽動分裂國家或顛覆國家政權內容或會違法，如書中推動或宣揚港獨，就可能違反《港區國安法》第21條，涉及的作者、出版社、售賣者可能違法，管有則不違法。據該法21條，任何人煽動、協助、教唆分裂國家屬犯罪。

視乎有否煽動分裂國家意圖

湯家驊：已出版書無追溯力

湯家驊說，如有書籍只談分裂國家或顛覆國家政權，但無組織、策劃相關實質行為，料不構成罪行，但應避免出版書籍令他人可客觀認為在煽動、協助、教唆分裂國家或顛覆國家政權，否則可能承受法律風險。他又說「很難一概而論說哪些內容一定犯罪、哪些一定不犯罪」。

對於已出版的書，湯家驊指港區國安法無追溯力，以往寫的書不會構成罪行，新書則可能構成罪行。至於書店賣提出港獨的書會否犯法，他說要視乎書店是否有意圖煽動、協助、教唆分裂國家或顛覆國家政權，如無相關意圖不會構成罪行；至於有沒有相關意圖和動機涉「客觀判斷」，「唔好畀人覺得你客觀上有咁嘅意圖」。

（港區國安法）