圖書館就新例覆檢9政治書 涉陳雲、黃之鋒、陳淑莊舊作 李立峯質疑「憑何準則判斷」

覆檢數量、考慮因素 康文署未答

康文署回覆稱，為避免觸犯港區國安法，公共圖書館將覆檢部分書籍。至於共有多少書要覆檢、過程會考慮哪些因素、覆檢後可能有哪幾類跟進行動等，署方均無回覆。

文化監察批施壓出版 損學術發展

香港文化監察主席楊雪盈表示，「覆檢」工作由圖書館館長級別成員組成的「館藏發展會議」負責，會就公眾投訴開會，其後作出決定將書籍閉架等，至於多久後可再上架等，外界不清楚，做法「封閉」。她又稱，公共圖書館是香港創作人的作品面向大眾的重要途徑，閉架會對出版和創作環境施壓；公共圖書館館藏亦有存檔作用，若將作品下架，令社會永遠失去一些知識和資料，損害學術發展。

本報昨日在香港公共圖書館館藏目錄中搜尋，最少9本書被列「覆檢中」，嶺南大學中文系前助理教授陳雲的著作佔6本，黃之鋒的著作佔兩本，陳淑莊的著作佔一本（見圖）。9本書的館藏共有379本，其中最多為《香港城邦論 II 光復本土：光復本土，垂範華夏，是香港唯一的出路。》共有76本，分別位於58間館；另外《香港城邦論：一國兩制，城邦自治，是香港生死攸關之事。》亦佔73本，遍佈55間館。

黃之鋒斥成以言入罪工具

陳淑莊質疑無追溯期說法

黃之鋒認為，在白色恐怖下，「焚書已經發生，坑儒亦即將發生」。他又在facebook回應稱，其2013年出版的《我不是細路》不涉任何主權憲法問題，更無任何「國際戰線」內容，因當時他只得16歲，尚未開始打國際線。他認為，白色恐怖不斷瀰漫，國安法成為以言入罪工具。

陳淑莊稱，政府本來指港區國安法無追溯期及不會影響言論自由，但實行不久就把她2016年出版的作品從圖書館中抽起，令她質疑政府的說法，「日後會否還有出版自由、創作自由？而我在4年前發表的言論都能抽起，是否真的無追溯期？」她續稱，書中主要講述她有普選才結婚、在秘魯的經歷，不理解政府的做法。

陳雲：對我銷路有幫助

序言書室：不見其著作倡港獨

陳雲在網台回應說「圖書下架，對我銷路有幫助」、「最好所有著作都拿下來」，這次是對西方媒體的考驗，「看看他們會否報道此事」。現有售陳雲著作的序言書室，創辦人李達寧稱陳雲並非「港獨派」，其政治理念是「永續基本法」，在基本法框架下繼續維持香港的政治和經濟地位，亦不見其著作提倡港獨。

中文大學新聞與傳播學院院長李立峯表示，港區國安法條文定義寬廣及含糊，至今難確定何謂犯法，康文署無權自行收書，「唔係法官下令要收書，憑乜嘢（準則）落判斷？」，質疑署方收書的原因或是以作者是誰的準則，做法或會構成寒蟬效應。李立峯不排除國安法會令學術自由受到影響，「唔會好天真咁覺得無事嘅，唔會受影響嘅」。

馬逢國：無法評論 倡詢法律意見

公共圖書館諮詢委員會委員鄭泳舜稱，公共圖書館「政治書一直都有」，但如書中「有教人港獨、暴力、顛覆國家政權、做犯法的事」，不可能放在圖書館。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國說，無法評論個別書籍會否違法，建議就懷疑的書籍諮詢法律意見。

明報記者

（港區國安法）

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