稱非要令市民憎政府 民研：國安法無阻民調

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀說，民研一直本着科學精神，以超高透明度工作，現在工作跟過去30年一樣，都是根據國際專業標準做研究，因此所有的調查會如常照做，「如果我們做的調查犯了法，『搬龍門』的人要跟我們解釋原因」。他續稱，民意調查只是一個如實反映市民意見的平台，並非表達個人意見，認為是合法合理。

籲政府勿扣帽子

香港民研副行政總裁鍾劍華亦稱，民意調查用意不是要令市民憎恨政府，重要性在於調查顯示的數據。他認為政府應想辦法解決問題，而不是「向問問題的人的扣帽子」。問及港區國安法實施後會否避免在調查中使用政治敏感的字詞，如「港獨」及「台獨」等，鍾劍華稱暫時未想到那麼仔細，但強調民研做民意調查的原因，是因為多人關注，並不是要鼓吹任何想法。

逾半人撐美撤港特殊待遇

香港民研於6月29日至7月2日以網上問卷訪問7872名香港民研意見群組成員。調查顯示，整體來說有57%受訪者支持「假如中央政府正式在香港推行國安法，美國政府根據《美港關係法案》，不再給予香港一些有別於中國的特殊待遇，包括獨立關稅區、經貿雙邊關係、自由兌換貨幣及簽證待遇等」，29%反對；而若區分「民主派」及「非民主派」受訪者，85%「民主派」支持者支持，僅4%反對；至於自稱「非民主派」支持者，則有55%反對，30%支持。

（港區國安法）