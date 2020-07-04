加國停與港引渡條約售軍用品 杜魯多稱研移民新政策

總理杜魯多表示，加拿大正研究額外措施，包括移民政策，但沒詳細闡述。加拿大《環球郵報》上月底報道，目前正在西方推動港人救生艇計劃的英國非政府組織Hong Kong Watch已向加國政府提出方案，包括一項專門協助年輕人的特殊簽證。

聯國人權辦發言人發聲明

稱國安法含糊及過分廣泛

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人科爾維爾（Rupert Colville）亦發表聲明，稱正仔細研究《港區國安法》內容，判斷是否符合港府的國際人權責任。他稱該辦公室對國安法甫立法即有拘捕行動感警惕，質疑外界目前對罪行定義範圍仍未有全面資訊和理解。他稱憂慮港區國安法對部分罪行的定義「含糊和過分廣泛，以及未充分區別暴力和非暴力行為」，或導致歧視、任意詮釋或執法，繼而損害人權保護。

港府反對美《香港自治法案》

日執政黨促取消習近平訪日

對美國國會通過《香港自治法案》，特區政府昨晚深夜發稿表示強烈反對。多國則繼續就國安法向中國施壓。日本執政自民黨正草擬決議案譴責中國實施港區國安法，並將要求日本政府停止邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日。共同社報道稱最快下周向首相官邸提交。該決議案稱對港區國安法實施後多人被捕「不能袖手旁觀，將表示強烈譴責」。

德國總理默克爾昨稱，該國於今年下半年出任歐盟輪任主席國期間，會向北京提出法治、人權和香港前景等議題，並稱「憂慮一國兩制的重要原則正受侵蝕」。她提醒歐盟須團結向中國發聲，只有27國團結一致，才有足夠政治分量取得保障歐盟利益的有力協議。

羅冠聰促國際向中國問責

香港眾志創黨主席、已退黨的羅冠聰前晚向傳媒證實已離港。他透過視像方式分別接受BBC和路透社訪問，指國安法的實施「代表一國兩制的終結，兩制已不復存在，香港與中國之間的防火牆已消失，中港基本上已融為一體」，認為國際社會應認清這點，並透過相關機制向中國問責，亦應檢討香港是否仍值得享有高度自治下的特殊待遇。他促請國際社會將人權問題置於與貿易利益之上，以更果斷方式多方面處理中國問題。

（港區國安法）