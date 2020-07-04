消息：警國安處管理層成形 O記李桂華同調任

李家超稱扣留地點無特別安排

今年2月退休的西九龍總區指揮官卓孝業，據悉他5月中已重返警隊，以合約形式聘用，擔任顧問。消息指他負責刑事調查、行動方面的機密工作，但並無加入國家安全處。

稱國安處可調動其他部門 如飛虎隊

保安局長李家超早前接受《東方日報》專訪表示，現時警隊的行動處、刑事及保安處、人事及訓練處、監管處、以及財物、政務及策劃處，首長是高級助理處長，而國安處則由副處長領導，顯示其重要。他說，國安處可調動警隊其他部門配合，例如飛虎隊、爆炸品處理課及軍械法證課等。他表示，國安處的工作需要保密，當局不會公開其人手編制或財物資料，又指有關做法符合國際慣例。他稱，「我們的對手很可能是國家級」，強調「除了自己的力量要壯大，亦不可讓敵人知道力量水平到哪裏，才能不讓敵人知道自己的弱點。」

國安法實施首日即有10人被捕，但外界並不清楚整個拘捕和審訊程序，引起許多憂慮。外界擔心被捕人會被羈留超過48小時，甚至被送往「白屋」。李家超稱，扣留程序沒有改變，標準都是一樣，涉違反國安法的被捕人同樣是被扣留最多48小時，亦會有律師代表。至於會否被送往「白屋」扣押，他稱扣留地點「目前無特別安排」。

稱立法震懾社會 舉退出黃圈為例

據警方行動指引，「香港獨立 唯一出路」、「香港人 建國」等口號涉危害國安，而政府前日亦發聲明指「光復香港 時代革命」今時今日有港獨含意。對於批評政府或要求某些官員下台的口號，李家超在訪問中稱並無違反國安法。

他形容，國安法出台已對社會起震懾作用，例如有社運人士與港獨、自決割席，甚至有餐廳退出「黃色經濟圈」。

（港區國安法）