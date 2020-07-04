消息：警國安處管理層成形 O記李桂華同調任

【明報專訊】特區維護國家安全委員會昨成立，原為警隊監管處處長的劉賜蕙獲委任成為警務處副處長（國家安全），負責領導國家安全處。據悉，國家安全處架構已成形，助理處長蔡展鵬和總警司江學禮獲晉升並調至國安處，分別擔任該處的高級助理處長和助理處長。另外，去年多次現身警方記者會的有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華，亦被調至國安處，負責調查案件。
李家超稱扣留地點無特別安排
今年2月退休的西九龍總區指揮官卓孝業，據悉他5月中已重返警隊，以合約形式聘用，擔任顧問。消息指他負責刑事調查、行動方面的機密工作，但並無加入國家安全處。
稱國安處可調動其他部門 如飛虎隊
保安局長李家超早前接受《東方日報》專訪表示，現時警隊的行動處、刑事及保安處、人事及訓練處、監管處、以及財物、政務及策劃處，首長是高級助理處長，而國安處則由副處長領導，顯示其重要。他說，國安處可調動警隊其他部門配合，例如飛虎隊、爆炸品處理課及軍械法證課等。他表示，國安處的工作需要保密，當局不會公開其人手編制或財物資料，又指有關做法符合國際慣例。他稱，「我們的對手很可能是國家級」，強調「除了自己的力量要壯大，亦不可讓敵人知道力量水平到哪裏，才能不讓敵人知道自己的弱點。」
國安法實施首日即有10人被捕，但外界並不清楚整個拘捕和審訊程序，引起許多憂慮。外界擔心被捕人會被羈留超過48小時，甚至被送往「白屋」。李家超稱，扣留程序沒有改變，標準都是一樣，涉違反國安法的被捕人同樣是被扣留最多48小時，亦會有律師代表。至於會否被送往「白屋」扣押，他稱扣留地點「目前無特別安排」。
稱立法震懾社會 舉退出黃圈為例
據警方行動指引，「香港獨立 唯一出路」、「香港人 建國」等口號涉危害國安，而政府前日亦發聲明指「光復香港 時代革命」今時今日有港獨含意。對於批評政府或要求某些官員下台的口號，李家超在訪問中稱並無違反國安法。
他形容，國安法出台已對社會起震懾作用，例如有社運人士與港獨、自決割席，甚至有餐廳退出「黃色經濟圈」。