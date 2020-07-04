有區議員拆辦事處光時旗幟 街坊勸小心 改貼空白便利貼

基本法委員會副主任譚惠珠昨表示，去年區議會選舉，參選人沒有因說過「光復香港，時代革命」而被DQ，是走漏眼。

那現時政府是否可用國安法將已當選的區議員DQ？根據國安法第35條，任何人若由法庭裁定犯了國安罪行，就喪失參選資格，立法會議員、政府官員及公務人員、行會成員、法官及其他司法人員、區議員等，等若犯了國安法亦會即時喪失該職務及參選資格。

黃大仙區議員、公民黨劉珈汶前日下午在facebook表示，已將辦事處內的「光復香港 時代革命」旗幟拆下。她昨日接受本報查詢時表示，國安法通過後，不少街坊勸她要小心，同事也勸她「君子不立危牆之下」，故拆下旗幟；其辦事處外有告示板讓街坊貼文宣，國安法通過後她亦已移除有「光復香港 時代革命」，及「攬炒」字樣的便利貼，改為貼上空白便利貼，作無聲抗議。

劉說，現時社會蔓延白色恐怖，中央可隨意劃紅線，無限僭建觸犯國安法的行為，不知道會否被「秋後算帳」而遭DQ，但暫時未有計劃刪除以往facebook涉及「光復香港 時代革命」的貼文。

（港區國安法）