數十警圍街站令拆走「光復香港 時代革命」橫額

拍攝摘名 稱不排除日後檢控

昨下午約5時，「天水連線」在葵芳地鐵站對出位置設街站及派發單張，宣傳新界西初選及反國安法。他們在行人路欄杆上掛上一幅藍底白字、印有「天水連線」及「光復香港 時代革命」字眼的橫額。約10分鐘後，數十名警員到場包圍街站並發出警告，稱標語內容有可能違反港區國安法。天水連線為了保障義工，自行除去橫額，警方一度收走橫額。警方在場拍攝及記錄街站成員的個人資料，包括地址、電話及身分證資料，稱不排除日後檢控。

涉事區議員拒簽紙認掛橫額

警方約一小時後把橫額歸還給「天水連線」，並警告他們不可重新掛上，「天水連線」改為在地上展示。警方離開時，現場傳出歡呼聲，但仍有6名軍裝警員在對面馬路觀察。街站在晚上8時結束，警方亦隨即離開。警方回應指，警務人員昨日下午約5時巡經港鐵葵芳站對開時，發現有人設置街站並張貼橫額，涉嫌違反港區國安法，遂向街站負責人作出口頭警告，負責人其後已將該橫額移除。

「天水連線」元朗區議員伍健偉和林進回應事件，並在發言前先喊口號「光復香港 時代革命」。林進稱警方曾要求他們簽署一張手寫字條，承認掛上一條寫有「光復香港 時代革命」字眼的橫額，成員認為內容失實，拒絕簽署，警方未有拘捕。

伍健偉則認為現階段不應「自我審查、自我噤聲」，又呼籲港人「守住任何一條戰線，唔好退縮」。

（港區國安法）