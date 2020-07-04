港人避法網打擦邊球 有人欲洗反修例紋身

前晚消息一出，網上旋即有不少反響，包括以圖像塑造出「光復香港 時代革命」的形狀、以同意思的表情符號、亦同音調的數字「1239」表達「光復香港」等，繼續在網上暗示表達此口號。另外，《願榮光歸香港》創作團隊亦在facebook分享一篇改編歌詞，內容全是與原本歌詞同音調的數字。《願榮光歸香港》歌詞內提及「黎明來到 要光復這香港」、「同行兒女為正義時代革命」。昨日所見，在創作此歌曲的YouTube頻道仍可見相關MV。

大律師稱解釋權在人大「奈佢唔何」

法律界選委、大律師黃宇逸認為，不同人對於「光復香港 時代革命」能有不同詮釋，他極不同意此口號或一首含有該些字眼的歌曲，甚至是「擦邊球」的表達，足以構成煽動或顛覆國家政權。不過他強調，港區國安法的解釋權在人大常委會，「如果真的要話單純講呢幾個字都係（違反國安法），都奈佢唔何」。

另外，沙田區議員趙柱幫稱，自己7月1日在時代廣場中庭被截查時候，有一名指揮官警告「如讓警方發現身上有獨立兩字的紋身，立即用國安法拘捕」，惹來紋身會否觸犯國安法的疑雲。激光治療師Dave專門幫人清洗紋身，他說港區國安法剛實施前及後，分別有兩人查詢能否清除有關反修例圖案設計的紋身。他認為「係有政治因素」。

紋「獨立」是否會被捕 警無回覆

本報曾就趙柱幫所指向警方查詢，截稿前未有回覆。

紋身師Tiffany自去年6月為約50名客人紋上與反修例有關的紋身，當中3人紋身有「光復香港 時代革命」字樣。她說，最近有人希望紋「香港」（字形設計倒轉看為「加油」）字眼，但該客人後來有保留，因其朋友擔心有可能違反國安法。她認為客人皮膚上的圖案文字並非如揮旗一般的「行動」，不擔心會違反國安法。

（港區國安法）