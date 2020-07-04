大律師：不刪光時言論或招DQ 譚惠珠：區選走漏眼 立選做法要政府決定

政制局：參選人須效忠基本法特區

本報向政制及內地事務局查詢立法會選舉參選人會否因說過「光復香港 時代革命」而被DQ，政制局回覆稱， 參選人需簽表格確認擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區，選舉主任作決定前，會考慮收集到的資料，有需要時會徵詢法律意見。

譚：叫口號不犯法

屬表徵可查意圖

政府前晚深夜發聲明，稱「光復香港 時代革命」口號有港獨或將香港從中國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。基本法委員會副主任譚惠珠昨在港台節目「千禧年代」表示：「『光復』的意思是那地方本來是你的，被人拿走了，你打番轉頭。主權不是你的，管轄權又不是你的，你何以光復？是不是有一個做法、想法或者運動要去推翻？」她說，歌詞同樣有「光復」字眼的《願榮光歸香港》也有問題。

譚惠珠說，只是叫「光復香港，時代革命」口號本身不會觸犯國安法下4條罪，但可構成表徵，可繼續查叫口號者的意圖等。她又說，去年區議會選舉沒有人因此被DQ，是「走漏眼」。至於今年立法會選舉參選人是否會因說過這口號而被DQ，她說要尊重政府決定。

郭榮鏗：是「文字獄」

基本法委員會委員、立法會議員梁美芬說，「光復香港 時代革命」口號有可能觸犯《基本法》的一國兩制的底線，她認為立法後叫該口號的人應不符合參選資格。

法律界立法會議員郭榮鏗批評，政府將「光復香港 時代革命」視為分裂國家政權，是「文字獄」，打壓市民自由。

已報名參加立法會選舉民主派初選的民主黨議員許智峯認為，政府屆時以說過該口號為由而DQ參選人也不出奇，但認為該口號大部分人都說過，質疑政府是否想將所有民主派參選人都DQ。他說，仍要和團隊討論如何應對，但現時難以知道政府將「紅線」設在什麼位置。

另一名已報名民主派初選的參選人袁嘉蔚亦說，難以估計政府如何劃紅線，「可能唱《願榮光歸香港》都會被認為是港獨」，暫時未有計劃檢視以往的貼文或移除涉及該口號的內容。

葉巧琦：本港法律下難定罪

人大擁解釋權準則不清

大律師公會副主席葉巧琦認為，政府的聲明不構成法律的一部分，叫口號會否犯法要視乎法庭詮釋，但本港法律下，控方要證明被告的行為及意圖才會構成犯法，如果只是根據一個口號、一張單張，應較難定罪；但由於國安法解釋權在人大常委會，故不清楚人大會用什麼準則來界定。若口號最終被認為是違反國安法，在國安法生效前說過該口號是否違法、會否因此被DQ？葉認為，法律應沒有追溯力，但若國安法生效前在社交網站寫過該口號、國安法生效後未有刪除，有可能被認為是持續行為，或因此而被DQ。

明報記者

（港區國安法）