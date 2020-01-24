警蒐10國安案疑犯DNA 律師質疑濫權

警：警隊條例賦權採樣

警方回覆稱，於7月1日以違反港區國安法第20及21條「煽動他人分裂國家罪」拘捕10人，該罪名最高刑罰為監禁10年。警方調查其間根據《警隊條例》59C（2a）向該10人檢取其非體內樣本（DNA）。

周女士於七一當天涉舉「香港獨立 Hong Kong Independence」等紙牌被捕，翌晚獲准保釋離開灣仔警署。她昨晚接受本報查詢稱，7月1日一度被帶到馬鞍山警署，近傍晚6時，一名男警要求取其口水樣本，稱用作查案，她感疑惑，「攞口水DNA，同查案有關係咩？」對方回應稱「是」。她說不懂法律，事後回想並非很擔心，但不明為何警方這樣做。

根據警隊條例第59C條，警方只可在同時符合兩種情况下發出授權：一）在有合理理由懷疑該人已干犯某嚴重可逮捕罪行；二）有合理理由相信樣本有助確定該人已干犯涉案罪行。

稱多人僅因舉文宣被捕

律師：以往暴動案亦不採DNA

協助國安法被捕人的義務律師彭皓昕說，雖然警方可就一些嚴重罪行抽取疑犯的DNA樣本，但她所接觸的被捕人都是因手持文宣而被捕，認為警方不能以國安法罪行的刑罰嚴重為由，不合比例及無必要地抽取他們的樣本。她又說，過去曾處理過很多暴動、非法集結或擾動公眾秩序的案件，被捕人均未曾被抽取DNA樣本，令人質疑警方今次是否濫權。

（港區國安法）