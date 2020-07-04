涉刺警男控傷人 飛英有赴台回程票 原職工程師罷工被炒

回程機票由女友代買

被告黃鈞華（24歲）被控於本月1日，在高士威道120號皇仁書院外意圖使警員25116身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。辯方在庭上透露，被告在香港大學土木工程系畢業，去年8月至今年2月在一間中資建築公司任職土木工程師，惟因參與罷工而被解僱。他其後在台灣麵店任職兼職廚師。

據了解，警方案發當日收到匿名電話，稱施襲者將於翌日凌晨前往倫敦，遂聯絡航空公司，要求留意年齡介乎20至30歲、案發時間後購買機票的男子，最終鎖定被告。航空公司在飛機上透過廣播尋找被告不果後，由警員登機搜索，最終發現被告坐在機票劃定座位的前一行。

警方經調查發現，被告當晚8時48分用信用卡購買前往倫敦的機票。被告持特區護照出境，沒有寄艙行李，身上攜有過期BNO護照和出世紙。經比對涉案照片後，警方認為被告的頭形、頭髮、身形，以及後頸兩粒痣與施襲者脗合。

控方未提回程票

官質疑隱瞞對被告有利證據

據悉，被告有回程計劃，他的女友為他購買了一張回程機票，該張機票由本月下旬由倫敦經香港轉機到台北；而警方透過被告的電郵紀錄發現疑似回程的資料。控方解釋，因警方未有時間向航空公司作相關確認，直至辯方在庭上提及，警方案件主管才向他確認，故沒有在案情中披露。裁判官批評情况「唔係幾好」，質疑警方「對被告有利嘅（證據）就收收埋埋唔講」，對被告構成不公。

裁判官最終將案押後至8月24日再訊，以待警方進一步調查，包括比對被告住所附近、港鐵和現場的閉路電視片段。被告的保釋申請被拒，還押候訊。

【案件編號：ESCC1363/20】

（港區國安法）