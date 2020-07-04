蘇官曾改控懷雷射筆少年藏械

翻查資料，蘇惠德1997年獲本港大律師資格，翌年私人執業，2009年獲委任為常任裁判官，2017年出任主任裁判官，今年1月再獲任命為總裁判官。他審理過不少公眾關注的案件，包括裁定潘樂陶在寓所僭建水池罪成，罰款2萬元；以及裁定林子健「報假案」罪成，判監5個月。

曾判潘樂陶僭建罸款

蘇官亦審理過不少示威案，包括反修例案件。一名15歲少年去年9月「光復屯門公園」遊行時被搜出經改裝長傘、行山杖及雷射筆，控方原以「管有適合作非法用途的工具」檢控藏有雷射筆，但蘇官在裁決前引用《裁判官條例》更改控罪為「有意圖管有攻擊性武器」，並裁定少年罪名成立，判入更生中心。另外，蘇官在2016年社民連吳文遠向梁振英擲三文治案中，指吳非可靠證人，裁定其普通襲擊罪成，判監三周；吳其後在高院上訴得直，獲撤銷控罪。

首宗違反國安法案件由律政司高級助理刑事檢控專員（特別職務）周天行代表控方，周近期亦負責處理壹傳媒創辦人黎智英等18人涉煽惑及參與非法集結案的提堂案件。翻查報道，律政司刑事檢控科下的「分科五（特別職務）」自去年起專責處理危害公眾秩序及電腦網絡罪的案件，以加快檢控程序。

（港區國安法）